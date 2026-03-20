Венгерские силовики ввели инъекцию украинцу после задержания инкассаторов с деньгами и золотом

Венгерские правоохранители якобы применили принудительную инъекцию к одному из задержанных украинцев во время операции по перехвату инкассаторских автомобилей Сбербанка с большими суммами валюты и золотом. Как передают "Комментарии", об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.

Задержание инкассаторов "Сбербанка" в Венгрии – заявления об инъекции во время ареста

По данным издания, во время 24-часового содержания одного из задержанных, ранее работавшего в СБУ, насильно ввели неизвестное вещество. Адвокат Лорант Хорват утверждает, что инъекцию сделали, несмотря на возражения мужчины. Данную информацию, по данным журналистов, подтвердил источник в венгерской полиции, однако состав препарата официально не раскрывается.

Источники в Украине предполагают, что речь идет о веществах класса так называемых "сывороток правды", которые, по их словам, могут использоваться во время допросов. В то же время, это не подтверждено официально. Сообщается, что по возвращении задержанных в Украину в крови обнаружили следы препаратов соответствующего типа.

Что известно о состоянии задержанных

В "Сбербанке" заявили, что один из сотрудников имеет инвалидность и нуждается в специальном лечении и диете, которые, по их данным, не были обеспечены во время содержания.

В банке также сообщили, что подали жалобу о возможном злоупотреблении служебным положением со стороны венгерских правоохранителей.

Подробности задержания

Ранее сообщалось, что 5 марта в Венгрии задержали две инкассаторские машины "Сбербанка" вместе с семью работниками. Они перевозили валюту и банковские металлы между Австрией и Украиной.

По имеющейся информации, в транспорте было около 40 млн. долларов, 35 млн. евро и 9 кг золота, оформленных в соответствии с международными требованиями.

Контекст

Правительство Венгрии заявило, что окончательное решение о возврате изъятых средств и золота будет зависеть от результатов расследования. Чиновники отмечают, что пока никому не предъявлены обвинения, однако проверяется версия возможного отмывания средств.

Также венгерская сторона назвала объем изъятых ценностей "беспрецедентно большим".

