У російських дронах, що атакують Україну, знайдено деталі головного союзника Києва

У російських ударних безпілотниках, якими атакують українські міста, виявлено комплектуючі німецьких виробників. Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на дані української розвідки та публікації німецьких ЗМІ.

Йдеться насамперед про транзисторів компанії Infineon Technologies. Ці мікрочіпи виявили в дронах "Герань", які є модифікацією іранських Shahed. За інформацією ГУР Міноборони України, у системі управління кожного безпілотника, починаючи з моделі "Герань-2", використовується від 8 до 12 транзисторів німецького виробництва.

Загалом у категорії "Вироблено в Німеччині" на порталі War and Sanctions вказано 137 компонентів, більше половини з яких виявлено саме у БПЛА. Інші деталі знайшли в ракетах, радіолокаційних станціях, військовій техніці та гелікоптерах. Крім Infineon, серед виробників називаються TDK Electronics, Würth Elektronik, Bosch та Pierburg.

Українська розвідка зазначає: хоча основна частка іноземних компонентів надходить із США та Китаю, німецькі транзистори залишаються найбільш затребуваними – їх налічується близько 50 одиниць у різних зразках техніки. Замовити такі деталі можна навіть через відкриті онлайн-майданчики, а постачання в Росію, за даними Гур, часто йдуть через треті країни або фіктивні компанії.

На тлі планів Москви виробляти десятки тисяч дронів щорічно потреба в транзисторах може обчислюватися сотнями тисяч одиниць. У Києві вважають, що Росія поки що не готова повністю відмовитися від німецьких технологій, незважаючи на спроби замістити західні компоненти китайськими аналогами.

