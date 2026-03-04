logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.45

EUR/UAH

50.46

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В российских дронах, атакующих Украину, найдены детали главного союзника Киева
commentss НОВОСТИ Все новости

В российских дронах, атакующих Украину, найдены детали главного союзника Киева

В дроне "Герань" российского производства были обнаружены транзисторы немецкой компании Infineon Technologies

4 марта 2026, 07:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В российских ударных беспилотниках, которыми атакуют украинские города, обнаружены комплектующие немецких производителей. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на данные украинской разведки и публикации немецких СМИ.

В российских дронах, атакующих Украину, найдены детали главного союзника Киева

Дрон. Фото: из открытых источников

Речь идет прежде всего о транзисторах компании Infineon Technologies. Эти микрочипы нашли в дронах "Герань", являющихся модификацией иранских Shahed. По информации ГУР Минобороны Украины, в системе управления каждого беспилотника, начиная с модели "Герань-2", используется от 8 до 12 транзисторов немецкого производства.

Всего в категории "Произведено в Германии" на портале War and Sanctions указаны 137 компонентов, более половины из которых обнаружены именно в БПЛА. Остальные детали нашли в ракетах, радиолокационных станциях, военной технике и вертолетах. Помимо Infineon, среди производителей называются TDK Electronics, Würth Elektronik, Bosch и Pierburg.

Украинская разведка отмечает: хотя основная доля иностранных компонентов поступает из США и Китая, немецкие транзисторы остаются наиболее востребованными – их насчитывается около 50 единиц в разных образцах техники. Заказать такие детали можно даже через открытые онлайн-площадки, а поставки в Россию, по данным ГУР, часто идут через третьи страны или фиктивные компании.

На фоне планов Москвы производить десятки тысяч дронов ежегодно потребность в транзисторах может исчисляться сотнями тысяч единиц. В Киеве считают, что Россия пока не готова полностью отказаться от немецких технологий, несмотря на попытки заместить западные компоненты китайскими аналогами.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина готовится к более сложным вызовам на фоне стремительного развития беспилотников. Об этом пишет The Economist, журналисты которого побывали на секретном полигоне, где добровольцы учатся сбивать вражеские дроны.

В подразделение входят люди гражданских профессий – от дизайнеров до врача-невролога. Они тренируются в свободное время, готовясь к отражению атак Шахедов – модернизированных иранских дронов, которые стали дешевой альтернативой ракетам и основой ударов по украинской энергетике.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dw.com/en/ukraine-war-german-parts-make-their-way-into-russian-drones/a-76178605
Теги:

Новости

Все новости