В российских дронах, атакующих Украину, найдены детали главного союзника Киева

В российских ударных беспилотниках, которыми атакуют украинские города, обнаружены комплектующие немецких производителей. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на данные украинской разведки и публикации немецких СМИ.

Дрон. Фото: из открытых источников

Речь идет прежде всего о транзисторах компании Infineon Technologies. Эти микрочипы нашли в дронах "Герань", являющихся модификацией иранских Shahed. По информации ГУР Минобороны Украины, в системе управления каждого беспилотника, начиная с модели "Герань-2", используется от 8 до 12 транзисторов немецкого производства.

Всего в категории "Произведено в Германии" на портале War and Sanctions указаны 137 компонентов, более половины из которых обнаружены именно в БПЛА. Остальные детали нашли в ракетах, радиолокационных станциях, военной технике и вертолетах. Помимо Infineon, среди производителей называются TDK Electronics, Würth Elektronik, Bosch и Pierburg.

Украинская разведка отмечает: хотя основная доля иностранных компонентов поступает из США и Китая, немецкие транзисторы остаются наиболее востребованными – их насчитывается около 50 единиц в разных образцах техники. Заказать такие детали можно даже через открытые онлайн-площадки, а поставки в Россию, по данным ГУР, часто идут через третьи страны или фиктивные компании.

На фоне планов Москвы производить десятки тысяч дронов ежегодно потребность в транзисторах может исчисляться сотнями тысяч единиц. В Киеве считают, что Россия пока не готова полностью отказаться от немецких технологий, несмотря на попытки заместить западные компоненты китайскими аналогами.

