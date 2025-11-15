У росіян буде ще більше проблем із паливом: заява Генштаба

Підрозділи сил оборони 15 листопада вразили російський Рязанський нафтопереробний завод. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні Генштабу.

Удар по Рязанському НПЗ. Фото: з відкритих джерел

У повідомленні йдеться, що було зафіксовано численні вибухи та значну пожежу на території об'єкту.

Відомство уточнює, що продукцією заводу є бензини А-92/95/98/100, дизель, реактивне паливо, скраплені гази та інші продукти нафтопереробки.

Підприємство виробляє в середньому 840 тисяч тонн на рік авіаційної гасу ТС-1, який використовується і повітряно-космічними силами російських окупантів.

Крім цього, за даними Генштабу, вражена станція радіо "Небо-У" на окупованій території Автономної Республіки Крим, військовий ешелон в районі Токмака Запорізької області та скупчення особового складу противника поблизу Вовчанська на Харківщині.

Варто зазначити, що раніше місцеві паблики повідомляли, що російську Рязань масовано атакували невстановлені безпілотники, працювала ППО. Також повідомлялося про понад десяток вибухів у районі НПЗ.

Читайте також на порталі "Коментарі" — другий за величиною центр експорту нафти в Росії — порт "Новоросійськ" — вразили Служба безпеки України та Сили безпеки та оборони. Про це пишуть ЗМІ, посилаючись на джерела у СБУ.

Зазначається, в ніч на 14 листопада спецназівці "Альфа" СБУ спільно з ГУР МОУ, Силами спеціальних операцій ЗСУ, Держприкордонслужбою, береговими ракетно-артилерійськими військами ВМС та іншими складовими Сил оборони України провели спецоперацію з ураження нафтового терміналу морського порту "Новоросійськ".



