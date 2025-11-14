Стало известно, кто на самом деле стоит за адским ударом по порту в Новороссийске

Второй по величине центр экспорта нефти в России – порт "Новороссийск" – поразили Служба безопасности Украины и Силы безопасности и обороны. Об этом пишут СМИ, ссылаясь на источники в СБУ.

Удар по Новороссийску. Фото: из открытых источников

Отмечается, в ночь на 14 ноября спецназовцы "Альфа" СБУ совместно с ГУР МОУ, Силами специальных операций ВСУ, Госпогранслужбой, береговыми ракетно- артиллерийскими войсками ВМС и другими составляющими Сил обороны Украины провели спецоперацию по поражению нефтяного терминала морского порта "Новороссийск" (Краснодарский край, РФ).

Этот порт является важным логистическим узлом для экспорта нефтепродуктов через Черное море.

В результате атаки повреждены нефтеналивные стендеры на причалах, трубопроводная инфраструктура и насосные установки. На нефтетерминале продолжается сильный пожар.

Также в Новороссийске подтверждено попадание по позициям зенитно-ракетного комплекса С-300/400 на территории в/ч 1537. После прилетов фиксировалась мощная детонация.

"СБУ вместе с Силами безопасности и обороны продолжают уменьшать нефтедолларовые поступления в бюджет рф. Каждый пораженный НПЗ или нефтетерминал — это минус миллионы долларов для военной машины кремля. Мы и в дальнейшем будем лишать агрессора ресурсов, пока он не потеряет способность вести эту войну", – говорится в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Новороссийске остановили экспорт нефти после ночной атаки дронов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Reuters".

Также издание "Комментарии" сообщало – в Новороссийске РФ ввели режим чрезвычайной ситуации после атаки дронов в ночь на 14 ноября. Там вспыхнули пожары на нефтебазе и в порту.



