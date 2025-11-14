Стало известно, кто на самом деле стоит за адским ударом по порту в Новороссийске

Рубрики
Второй по величине центр экспорта нефти в России – порт "Новороссийск" – поразили Служба безопасности Украины и Силы безопасности и обороны. Об этом пишут СМИ, ссылаясь на источники в СБУ.
Отмечается, в ночь на 14 ноября спецназовцы "Альфа" СБУ совместно с ГУР МОУ, Силами специальных операций ВСУ, Госпогранслужбой, береговыми ракетно- артиллерийскими войсками ВМС и другими составляющими Сил обороны Украины провели спецоперацию по поражению нефтяного терминала морского порта "Новороссийск" (Краснодарский край, РФ).
Этот порт является важным логистическим узлом для экспорта нефтепродуктов через Черное море.
В результате атаки повреждены нефтеналивные стендеры на причалах, трубопроводная инфраструктура и насосные установки. На нефтетерминале продолжается сильный пожар.
Также в Новороссийске подтверждено попадание по позициям зенитно-ракетного комплекса С-300/400 на территории в/ч 1537. После прилетов фиксировалась мощная детонация.
