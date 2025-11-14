Стало відомо, хто насправді стоїть за пекельним ударом по порту у Новоросійську

Другий за величиною центр експорту нафти до Росії – порт "Новоросійськ" – вразили Служба безпеки України та Сили безпеки та оборони. Про це пишуть ЗМІ, посилаючись на джерела у СБУ.

Удар по Новоросійську. Фото: із відкритих джерел

Зазначається, в ніч на 14 листопада спецназівці "Альфа" СБУ спільно з ГУР МОУ, Силами спеціальних операцій ЗСУ, Держприкордонслужбою, береговими ракетно-артилерійськими військами ВМС та іншими складовими Сил оборони України провели спецоперацію з ураження нафтового терміналу морського порту "Новоросійськ".

Цей порт є важливим логістичним вузлом експорту нафтопродуктів через Чорне море.

Внаслідок атаки пошкоджені нафтоналивні стендери на причалах, трубопровідна інфраструктура та насосні установки. На нафтотерміналі триває сильна пожежа.

Також у Новоросійську підтверджено попадання за позиціями зенітно-ракетного комплексу С-300/400 на території в/год 1537 року. Після прильотів фіксувалася потужна детонація.

"СБУ разом із Силами безпеки та оборони продовжують зменшувати нафтодоларові надходження до бюджету Росії. Кожен уражений НПЗ або нафтотермінал — це мінус мільйони доларів для військової машини кремля. Ми і надалі позбавлятимемо агресора ресурсів, поки він не втратить здатність вести цю війну", — йдеться в повідомленні.

