У россиян будет еще больше проблем с топливом: заявление Генштаба

Подразделения Сил обороны 15 ноября поразили российский Рязанский нефтеперерабатывающий завод. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Генштаба.

Удар по Рязанскому НПЗ. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что были зафиксированы многочисленные взрывы и значительный пожар на территории объекта.

Ведомство уточняет, что продукцией завода являются бензины А-92/95/98/100, дизель, реактивное топливо, сжиженные газы и другие продукты нефтепереработки.

Предприятие производит в среднем 840 тысяч тонн в год авиационного керосина ТС-1, который используется и воздушно-космическими силами российских оккупантов.

Кроме этого, по данным Генштаба, поражена радиолокационная станция "Небо-У" на оккупированной территории Автономной Республики Крым, военный эшелон в районе Токмака Запорожской области и скопление личного состава противника вблизи Волчанска на Харьковщине.

Стоит отметить, ранее местные паблики сообщали, что российскую Рязань массированно атаковали неустановленные беспилотники, работала ПВО. Также сообщалось о более десятка взрывов в районе НПЗ.

второй по величине центр экспорта нефти в России – порт "Новороссийск" – поразили Служба безопасности Украины и Силы безопасности и обороны. Об этом пишут СМИ, ссылаясь на источники в СБУ.

Отмечается, в ночь на 14 ноября спецназовцы "Альфа" СБУ совместно с ГУР МОУ, Силами специальных операций ВСУ, Госпогранслужбой, береговыми ракетно- артиллерийскими войсками ВМС и другими составляющими Сил обороны Украины провели спецоперацию по поражению нефтяного терминала морского порта "Новороссийск" (Краснодарский край, РФ).



