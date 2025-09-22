У Росії знайшли нове пояснення величезних втрат у війні проти України

Пропаганда Росії активізувала дезінформаційну кампанію, спрямовану на дискредитацію Сил оборони України. У Центрі протидії дезінформації спростували черговий ворожий фейк.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Зазначається, що російські інформресурси активно поширюють інформацію, нібито українське командування “накачує військових наркотиками перед боєм”. У Центрі повідомили, що росіяни нібито для підтвердження цієї нісенітниці наводяться слова одного з російських військових. Однак ця інформація не підкріплена жодними доказами.

“Поширення подібних вкидів є типовим прийомом російської пропаганди. Розповсюджуючи цю брехню, ворог намагається дискредитувати українських військових, виправдати величезні втрати армії РФ в Україні та відволікти увагу росіян від внутрішніх проблем”, — пояснили в Центрі протидії дезінформації.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про черговий ворожий фейк. Росіяни поширюють відео, у якому розповідається нібито про вбивство одного військового ЗСУ іншим.

У Центрі протидії дезінформації розповіли: росіяни запевняють, що отримали цей запис з телефона загиблого військовослужбовця ЗСУ та супроводжують це розповідями про нібито “вбивство через російську мову.

Аналітики Центру зазначили, що вказане відео має ознаки постановки. У військових відсутні будь-які розпізнавальні знаки — шеврони, патчі або інші відмітки, які дозволили б ідентифікувати підрозділ — є лише синя клейка стрічка на рукаві. Також немає жодних часових або географічних орієнтирів, відтак неможливо встановити, коли й де були зняті ці кадри.

Такі фейки, як підкреслили в ЦПД, — інформаційна операція, мета якої дискредитувати ЗСУ та зірвати мобілізаційний процес.



