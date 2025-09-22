logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У Росії знайшли нове пояснення величезних втрат у війні проти України
commentss НОВИНИ Всі новини

У Росії знайшли нове пояснення величезних втрат у війні проти України

Новий фейк російської пропаганди про ситуацію в ЗСУ

22 вересня 2025, 18:22
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Пропаганда Росії активізувала дезінформаційну кампанію, спрямовану на дискредитацію Сил оборони України. У Центрі протидії дезінформації спростували черговий ворожий фейк. 

У Росії знайшли нове пояснення величезних втрат у війні проти України

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Зазначається, що російські інформресурси активно поширюють інформацію, нібито українське командування “накачує військових наркотиками перед боєм”. У Центрі повідомили, що росіяни нібито для підтвердження цієї нісенітниці наводяться слова одного з російських військових. Однак ця інформація не підкріплена жодними доказами.

“Поширення подібних вкидів є типовим прийомом російської пропаганди. Розповсюджуючи цю брехню, ворог намагається дискредитувати українських військових, виправдати величезні втрати армії РФ в Україні та відволікти увагу росіян від внутрішніх проблем”, — пояснили в Центрі протидії дезінформації. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про черговий ворожий фейк. Росіяни поширюють відео, у якому розповідається нібито про вбивство одного військового ЗСУ іншим. 

У Центрі протидії дезінформації розповіли: росіяни запевняють, що отримали цей запис з телефона загиблого військовослужбовця ЗСУ та супроводжують це розповідями про нібито “вбивство через російську мову.

Аналітики Центру зазначили, що вказане відео має ознаки постановки. У військових відсутні будь-які розпізнавальні знаки — шеврони, патчі або інші відмітки, які дозволили б ідентифікувати підрозділ — є лише синя клейка стрічка на рукаві. Також немає жодних часових або географічних орієнтирів, відтак неможливо встановити, коли й де були зняті ці кадри.

Такі фейки, як підкреслили в ЦПД, — інформаційна операція, мета якої дискредитувати ЗСУ та зірвати мобілізаційний процес.




Джерело: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid0Wj5d33bktp9T7w2kWoRwM4uiUQay6vw7dZp4qFKtos9C9DPKWtkCsJQXxVsWwYaDl
