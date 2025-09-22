В России нашли новое объяснение огромных потерь в войне против Украины

Пропаганда России активизировала дезинформационную кампанию, направленную на дискредитацию Сил обороны Украины. В Центре противодействия дезинформации опровергли очередной вражеский фейк.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Отмечается, что российские информресурсы активно распространяют информацию, якобы украинское командование "накачивает военных наркотиками перед боем". В Центре сообщили, что россияне якобы для подтверждения этого фейка приводятся слова одного из российских военных. Однако эта информация не подкреплена никакими доказательствами.

"Распространение подобных вбросов является типичным приемом российской пропаганды. Распространяя ложь, враг пытается дискредитировать украинских военных, оправдать огромные потери армии РФ в Украине и отвлечь внимание россиян от внутренних проблем", — пояснили в Центре противодействия дезинформации.

Напомним: портал "Комментарии" писал об очередном вражеском фейке. Россияне распространяют видео, в котором рассказывается якобы об убийстве одного военного ВСУ другим.

В Центре противодействия дезинформации рассказали: россияне уверяют, что получили эту запись с телефона погибшего военнослужащего ВСУ и сопровождают это рассказами о якобы "убийстве из-за русского языка".

Аналитики Центра отметили, что указанное видео имеет признаки постановки. У военных отсутствуют какие-либо опознавательные знаки – шевроны, патчи или другие отметки, которые позволили бы идентифицировать подразделение – есть только синяя клейкая лента на рукаве. Также нет никаких временных или географических ориентиров, поэтому невозможно установить, когда и где были сняты эти кадры.

Такие фейки, как подчеркнули в ЦПД, – информационная операция, цель которой дискредитировать ВСУ и сорвать мобилизационный процесс.



