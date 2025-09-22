В России нашли новое объяснение огромных потерь в войне против Украины

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Пропаганда России активизировала дезинформационную кампанию, направленную на дискредитацию Сил обороны Украины. В Центре противодействия дезинформации опровергли очередной вражеский фейк.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Отмечается, что российские информресурсы активно распространяют информацию, якобы украинское командование "накачивает военных наркотиками перед боем". В Центре сообщили, что россияне якобы для подтверждения этого фейка приводятся слова одного из российских военных. Однако эта информация не подкреплена никакими доказательствами.
Напомним: портал "Комментарии" писал об очередном вражеском фейке. Россияне распространяют видео, в котором рассказывается якобы об убийстве одного военного ВСУ другим.
В Центре противодействия дезинформации рассказали: россияне уверяют, что получили эту запись с телефона погибшего военнослужащего ВСУ и сопровождают это рассказами о якобы "убийстве из-за русского языка".
Аналитики Центра отметили, что указанное видео имеет признаки постановки. У военных отсутствуют какие-либо опознавательные знаки – шевроны, патчи или другие отметки, которые позволили бы идентифицировать подразделение – есть только синяя клейкая лента на рукаве. Также нет никаких временных или географических ориентиров, поэтому невозможно установить, когда и где были сняты эти кадры.
Такие фейки, как подчеркнули в ЦПД, – информационная операция, цель которой дискредитировать ВСУ и сорвать мобилизационный процесс.