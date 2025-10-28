Збройні сили України нібито готують до відправлення на Покровський напрямок у Донецькій області найманців із Південної Америки. Про це пропагандистському агентству ТАCС повідомив перший заступник голови комітету російської Держдуми у справах СНД, євразійській інтеграції та зв'язкам із співвітчизниками Віктор Водолацький.

У Росії заявляють, що Україна зміцнює Покровський напрямок: кого планують залучити

"Раніше президент РФ Володимир Путін у ході відвідування пункту управління об'єднаного угруповання військ, що діють у зоні проведення спеціальної військової операції, зазначив, що сили ЗСУ, які потрапили в оточення на куп'янському і червоноармійському напрямках, намагатимуться деблокувати себе як усередині цих периметрів, так і діючи ззовні", – пишуть пропагандисти.

"Сьогодні для відправки на червоноармійський напрямок [ЗСУ] сформовано такі підрозділи найманців, які прибувають, у тому числі, з країн Південної Америки", — сказав співрозмовник агентства.

За його словами, у Києві та на Заході розуміють, що з падінням Покровська повністю руйнується вся оборонна система ЗСУ, тому туди стягують у тому числі елітні підрозділи.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що Президент України Володимир Зеленський заявив, що місто Покровськ Донецької області наразі є головною метою російських військ. Про це він повідомив під час зустрічі з журналістами, зазначивши, що українська армія посилює угруповання у цьому напрямку, щоб захистити місто.

Володимир Зеленський розповів, що Росія обрала Покровськ як основну мету захоплення. "Близько 200 "росіян" там знаходяться в різних місцях — ми бачимо це з дронів. Як тільки вони вилазять, як тільки є вогневе застосування "росіянами" з тієї чи іншої точки — їх знаходять і знищують. Покровськ на сьогоднішній день — головна мета росіян", — сказав Зеленський.