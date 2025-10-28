Вооруженные силы Украины якобы готовят к отправке на Покровское направление в Донецкой области наемников из Южной Америки. Об этом пропагандистскому агентству ТАСС сообщил первый зампред комитета российской Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

В России заявляют, что Украина укрепляет Покровское направление: кого планируют привлечь

"Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе посещения пункта управления объединенной группировки войск, действующих в зоне проведения специальной военной операции, отметил, что попавшие в окружение на купянском и красноармейском направлениях силы ВСУ будут пытаться деблокировать себя как внутри этих периметров, так и действуя извне", – пишут пропагандисты.

"Сегодня для отправки на красноармейское направление [ВСУ] сформированы такие подразделения наемников, которые прибывают, в том числе, из стран Южной Америки", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в Киеве и на Западе понимают, что с падением Покровска полностью разрушается вся оборонительная система ВСУ, поэтому туда стягивают в том числе элитные подразделения.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что город Покровск Донецкой области в настоящее время является главной целью российских войск. Об этом он сообщил во время встречи с журналистами, отметив, что украинская армия усиливает группировку в этом направлении, чтобы защитить город.

Владимир Зеленский рассказал, что Россия избрала Покровск как основную цель для захвата. "Около 200 "русских" там находятся в разных местах — мы видим это дронами. Как только они вылезают, как только есть огневое применение "русскими" с той или иной точки — их находят и уничтожают. Покровск на сегодняшний день — главная цель россиян", — сказал Зеленский.