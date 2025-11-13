Російська пропаганда не знає меж, а по телебаченню РФ все частіше лунають заклики до знищення українців. Так, головний пропагандист Росії Володимир Соловйов у своїй програмі закликав знищити ряд українських міст, і навіть розповів, як саме. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Центру протидії дезінформації РНБО.

У Росії заявили, які міста потрібно знищити

У черговому пропагандистському шоу він заявив, що "мости через Київ мають бути зруйновані, гребля — знищена, а місто затоплене". Він також закликав "стерти з лиця землі" Харків, Дніпро, Миколаїв, Одесу та Суми, стверджуючи, що Росія нібито "спочатку попереджає, а потім знищує".

"Саме так виглядає російська "готовність до миру"", – наголосили у ЦПД.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російська армія нібито окупувала населений пункт Данилівка на Дніпропетровщині та Синельникове на Харківщині. Також росіяни повідомляють про просування у Покровську та Мирнограді. Про це повідомляє Міністерство оборони РФ у звіті за сьогодні.

Там заявляють, що військовослужбовці 5-ї окремої гвардійської танкової бригади 36-ї гвардійської загальновійськової армії угруповання військ "Схід" РФ нібито вибив ЗСУ із населеного пункту Данилівка і просунулися вглиб оборони ЗСУ на три кілометри.

Окупацію українських населених пунктів до МО РФ називають "звільненням".