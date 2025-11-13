Российская пропаганда не знает границ, а по телевидению РФ все чаще раздаются призывы к уничтожению украинцев. Так, главный пропагандист России Владимир Соловьев в своей программе призвал уничтожить ряд украинских городов, и даже рассказал, как именно. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.

В России заявили, какие города нужно уничтожить

В очередном пропагандистском шоу он заявил, что "мосты через Киев должны быть разрушены, плотина уничтожена, а город затоплен". Он также призвал "стереть с лица земли" Харьков, Днепр, Николаев, Одессу и Сумы, утверждая, что Россия якобы "сначала предупреждает, а затем уничтожает".

"Именно так выглядит российская "готовность к миру" ", – подчеркнули в ЦПД.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российская армия якобы оккупировала населенный пункт Даниловка на Днепропетровщине и Синельниково на Харьковщине. Также россияне сообщают о продвижении в Покровске и Мирнограде. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в отчете сегодня.

Там заявляют, что военнослужащие 5-й отдельной гвардейской танковой бригады 36-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток" РФ якобы выбили ВСУ из населенного пункта Даниловка и продвинулись в глубь обороны ВСУ на три километра.

Оккупацию украинских населенных пунктов в МО РФ называют "освобождением".