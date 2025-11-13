logo_ukra

Окупанти повідомили відразу про кілька захоплених населених пунктів

Армія РФ повідомляє про окупацію населених пунктів на Харківщині та Дніпропетровщині

13 листопада 2025, 16:19
Російська армія нібито окупувала населений пункт Данилівка на Дніпропетровщині та Синельникове на Харківщині. Також росіяни повідомляють про просування у Покровську та Мирнограді. Про це повідомляє Міністерство оборони РФ у звіті за сьогодні.

Там заявляють, що військовослужбовці 5-ї окремої гвардійської танкової бригади 36-ї гвардійської загальновійськової армії угруповання військ "Схід" РФ нібито вибив ЗСУ із населеного пункту Данилівка і просунулися вглиб оборони ЗСУ на три кілометри.

Окупацію українських населених пунктів до МО РФ називають "звільненням".

"Звільнення ускладнювалося наявністю потужних оборонних споруд на південних підступах: протитанкових ровів, мінних полів та укріплених вогневих точок. З півночі Данилівку прикривала річка Янчур, проте це не зупинило військовослужбовців із Бурятії, які, виявивши стійкість та самовідданість, у найкоротші терміни зламали опір противника.

У боях за населений пункт Данилівка було зачищено понад 150 будівель. Зачистка західного берега річки Янчур продовжується. Противник зазнає важких втрат і відступає", – пишуть пропагандисти Кремля.

Також заявляється, що росіяни окупували Синельникове у Харківській області, а також просуваються у Покровську та Мирнограді.

Зазначається, що окупанти нібито продовжують наступ у мікрорайоні Східний, у південній частині міста Мирноград та у напрямку мікрорайону Західний, а у Покровську нібито штурмові групи ведуть активні наступальні дії у західній частині міста, північно-західних та східних кварталах Центрального району, а також на території західної промзони.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що Глава української держави Володимир Зеленський дав інтерв'ю виданню Bloomberg, у якому прокоментував стан справ у Покровському напрямку. Президент зазначив, що рішення про виведення військ із Покровська чи інших населених пунктів мають приймати військові командири на місцях.



