Российская армия якобы оккупировала населенный пункт Даниловка на Днепропетровщине и Синельниково на Харьковщине. Также россияне сообщают о продвижениях в Покровске и Мирнограде. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в сегодняшнем отчете.

Оккупанты сообщили сразу о нескольких захваченных населенных пунктах

Там заявляют, что военнослужащие 5-й отдельной гвардейской танковой бригады 36-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток" РФ якобы выбил ВСУ из населённого пункта Даниловка и продвинулись вглубь обороны ВСУ на три километра.

Оккупацию украинских населенных пунктов в МО РФ называют "освобождением".

"Освобождение осложнялось наличием мощных оборонительных сооружений на южных подступах: противотанковых рвов, минных полей и укреплённых огневых точек. С севера Даниловку прикрывала река Янчур, однако это не остановило военнослужащих из Бурятии, которые, проявив стойкость и самоотверженность, в кратчайшие сроки сломили сопротивление противника.

В боях за населенный пункт Даниловка было зачищено более 150 строений. Зачистка западного берега реки Янчур продолжается. Противник несёт тяжёлые потери и отступает", – пишут пропагандисты Кремля.

Также заявляется, что россияне оккупировали Синельниково в Харьковской области, а также продвигаются в Покровске и Мирнограде.

Отмечается, что оккупанты якобы продолжают наступление в микрорайоне Восточный, в южной части города Мирноград и в направлении микрорайона Западный, а в Покровске якобы штурмовые группы ведут активные наступательные действия в западной части города, северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории западной промзоны.

