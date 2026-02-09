Під час виконання бойового завдання на Куп’янському напрямку Харківської області загинув 41-річний підполковник Служби безпеки України Руслан Петренко. Трагічну звістку підтвердила Погребищенська об’єднана громада.

У Росії заявили, що «ліквідували» підполковника СБУ: що відомо

За офіційною інформацією, життя захисника обірвалося 1 лютого. Руслан Петренко був співробітником Центру спеціальних операцій "А" СБУ.

"Жорстока війна забрала життя нашого земляка з села Гопчиця. 1 лютого під час виконання бойового завдання на Куп’янському напрямку Харківської області героїчно загинув співробітник Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України, підполковник Петренко Руслан Михайлович", — повідомили у громаді.

Водночас російські пропагандистські ресурси (ТАСС) з посиланням на свої силові структури також поширили інформацію про загибель підполковника. За їхніми твердженнями, Петренко нібито координував роботу операторів БПЛА.

Земляки та побратими висловлюють глибокі співчуття родині загиблого. У Руслана Петренка залишилися батьки та сім'я.

"Земляки висловлюють щирі слова співчуття батькам, родині, друзям, односельцям, побратимам Героя", — додають у відділі інформаційної роботи громади.

Поховання офіцера відбудеться 10 лютого у Чернігові, де наразі проживає його родина.

