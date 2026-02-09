logo

В России заявили, что «ликвидировали» подполковника СБУ: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

В России заявили, что «ликвидировали» подполковника СБУ: что известно

Под Купянском полег спецназовец «Альфы» Руслан Петренко: громада и вражеские СМИ сообщают о потере

9 февраля 2026, 23:17
Автор:
avatar

Недилько Ксения

При выполнении боевого задания на Купянском направлении Харьковской области погиб 41-летний подполковник Службы безопасности Украины Руслан Петренко. Трагическое известие подтвердило Погребищенская объединенная громада.

По официальной информации, жизнь защитника оборвалась 1 февраля. Руслан Петренко являлся сотрудником Центра специальных операций "А" СБУ.

"Жестокая война унесла жизнь нашего земляка из села Гопчица. 1 февраля, во время выполнения боевого задания на Купянском направлении Харьковской области, героически погиб сотрудник Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины, подполковник Петренко Руслан Михайлович", — сообщили в громаде.

В России заявили, что «ликвидировали» подполковника СБУ: что известно - фото 2

В то же время, российские пропагандистские ресурсы (ТАСС) со ссылкой на свои силовые структуры также распространили информацию о гибели подполковника. По их утверждениям, Петренко якобы координировал работу операторов БПЛА.

Земляки и побратимы выражают глубокие соболезнования семье погибшего. У Руслана Петренко остались родители и семья.

"Земляки выражают искренние слова сострадания родителям, семье, друзьям, односельчанам, собратьям Героя", — добавляют в отделе информационной работы громады.

Захоронение офицера состоится 10 февраля в Чернигове, где проживает его семья.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 11 отдельная бригада армейской авиации "Херсон" сообщила о тяжелой потере в своих рядах. Во время выполнения боевого задания погиб экипаж ударного вертолета Ми-24.

В бригаде отметили профессионализм и отвагу погибших пилотов, которые до последнего дыхания защищали украинское небо.



