При выполнении боевого задания на Купянском направлении Харьковской области погиб 41-летний подполковник Службы безопасности Украины Руслан Петренко. Трагическое известие подтвердило Погребищенская объединенная громада.

В России заявили, что «ликвидировали» подполковника СБУ: что известно

По официальной информации, жизнь защитника оборвалась 1 февраля. Руслан Петренко являлся сотрудником Центра специальных операций "А" СБУ.

"Жестокая война унесла жизнь нашего земляка из села Гопчица. 1 февраля, во время выполнения боевого задания на Купянском направлении Харьковской области, героически погиб сотрудник Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины, подполковник Петренко Руслан Михайлович", — сообщили в громаде.

В то же время, российские пропагандистские ресурсы (ТАСС) со ссылкой на свои силовые структуры также распространили информацию о гибели подполковника. По их утверждениям, Петренко якобы координировал работу операторов БПЛА.

Земляки и побратимы выражают глубокие соболезнования семье погибшего. У Руслана Петренко остались родители и семья.

"Земляки выражают искренние слова сострадания родителям, семье, друзьям, односельчанам, собратьям Героя", — добавляют в отделе информационной работы громады.

Захоронение офицера состоится 10 февраля в Чернигове, где проживает его семья.

