11 окрема бригада армійської авіації "Херсон" повідомила про важку втрату у своїх лавах. Під час виконання бойового завдання загинув екіпаж ударного гелікоптера Мі-24.

Трагічна втрата в небі: бойовий екіпаж гелікоптера Мі-24 не повернувся з завдання

У бригаді наголосили на професіоналізмі та відвазі загиблих пілотів, які до останнього подиху боронили українське небо.

"З болем повідомляємо про непоправну втрату. З бойового завдання не повернулися наші побратими — екіпаж гелікоптера Мі-24. Лише найкращі сини України здатні так героїчно боронити Батьківщину і відчайдушно битися в небі з окупантом", — йдеться у дописі підрозділу.

Колеги згадують полеглих авіаторів як справжніх патріотів та приклад для наслідування.

"Вони були справжніми патріотами, гідними Людьми та Офіцерами з великої літери. Ця втрата є великим болем... Для нас вони навіки залишаться в небі...", — зазначають у бригаді.

Командування та особовий склад 11-ї ОБАА висловили глибокі співчуття родинам полеглих Героїв, підкресливши, що вони "любили небо і Україну".

Словами "Вічного польоту! Честь!" бойові побратими вшанували пам'ять екіпажу, який віддав життя за свободу країни.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на фронт окупаційним військам почали терміново постачати термінали супутникового зв'язку російських провайдерів, що працюють через супутники "Ямал" та "Експрес". Експерт із радіотехнологій та радник голови Міністерства оборони України Сергій Бескрестнов (позивний "Флеш") надав детальні інструкції щодо того, як ідентифікувати це обладнання.