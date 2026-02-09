11 отдельная бригада армейской авиации "Херсон" сообщила о тяжелой потере в своих рядах. Во время выполнения боевого задания погиб экипаж ударного вертолета Ми-24.

Трагическая потеря в небе: боевой экипаж вертолета Ми-24 не вернулся с задачи

В бригаде отметили профессионализм и отвагу погибших пилотов, которые до последнего дыхания защищали украинское небо.

"С болью сообщаем о невосполнимой потере. С боевой задачи не вернулись наши побратимы — экипаж вертолета Ми-24. Только лучшие сыновья Украины способны так героически защищать Родину и отчаянно сражаться в небе с оккупантом", — говорится в сообщении подразделения.

Коллеги упоминают павших авиаторов как настоящих патриотов и пример для подражания.

"Они были настоящими патриотами, достойными Людьми и Офицерами с большой буквы. Эта потеря является болью... Для нас они навеки останутся в небе...", — отмечают в бригаде.

Командование и личный состав 11 ОБАА выразили глубокие соболезнования семьям павших Героев, подчеркнув, что они "любили небо и Украину".

Словами "Вечного полета! Честь!" боевые побратимы почтили память экипажа, отдавшего жизнь за свободу страны.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на фронт оккупационным войскам начали срочно поставлять терминалы спутниковой связи российских провайдеров, работающих через спутники "Ямал" и "Экспресс". Эксперт по радиотехнологиям и советник главы Министерства обороны Украины Сергей Бескрестнов (позывной "Флэш") предоставил подробные инструкции по тому, как идентифицировать это оборудование.