Росіяни заявляють про поступ у Донецькій та Харківській областях. Про окупацію двох населених пунктів, які росіяни називають "визволенням", заявили в Міністерстві оборони РФ.

У Росії заявили про просування у місті біля Покровська

Там пишуть, що ворожі підрозділи угруповання військ "Центр" активними наступальними діями нібито захопили населений пункт Московське (зараз Козацьке) Донецької області, а також нібито зайшли до східних районів міста Мирноград (колишній Димитрів) на Донеччині та розвивають наступ у його житлових кварталах.

Крім того, у ворожому відомстві заявили, що окупували село Борівська Андріївка на Харківщині.

"Завдано поразки живій силі та техніці механізованої, аеромобільної, штурмової бригад ЗСУ та бригади нацгвардії в районах населених пунктів Садове, Курилівка, Піщане, Богуславка, Шийківка, Куп'янськ Харківської області, Ямпіль та Новоселівка Донецької Народної Республіки (області — ред.). Втрати противника становили понад 230 військовослужбовців, бронетранспортер М113 виробництва США, 30 автомобілів, знаряддя польової артилерії, сім станцій радіоелектронної боротьби та п'ять складів боєприпасів", – пишуть у російському МО РФ.

Зазначимо, що українські офіційні джерела, а також аналітики проекту DeepState не підтвердили цю інформацію.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що російська субмарина Б-261 "Новоросійськ" екстрено спливла біля узбережжя Бретані нібито через технічну поломку. Для контролю за ситуацією Франція направила фрегат ВМС.

У НАТО заявили, що Альянс контролює ситуацію на морі та готовий до захисту. "Ми. Спостерігаємо. Атлантичний океан. Фрегат ВМС Франції здійснює спостереження за морськими підходами Альянсу, позначивши присутність російського підводного човна, що діє на поверхні біля узбережжя Бретані. НАТО готове захищати наш Альянс...", – пише Морське командування НАТО у соцмережі Х.