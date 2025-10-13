logo

Война с Россией В России заявили о продвижении в городе возле Покровска
commentss НОВОСТИ Все новости

В России заявили о продвижении в городе возле Покровска

Минобороны РФ пишет о продвижении в двух областях и заходе в Мирноград

13 октября 2025, 13:40
Автор:
Недилько Ксения

Россияне заявляют о продвижении в Донецкой и Харьковской областях. Об оккупации двух населенных пунктов, которые россияне называют "освобождением" заявили в Министерстве обороны РФ.

Там пишут, что вражеские подразделения группировки войск "Центр" активными наступательными действиями якобы захватили населенный пункт Московское (сейчас Казацкое) Донецкой области, а также якобы зашли в восточные районы города Мирноград (быв. Димитров) на Донетчине и развивают наступление в его жилых кварталах.

Кроме того, во вражеском ведомстве заявили, что оккупировали село Боровска Андреевка в Харьковской области.

"Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Садовое, Куриловка, Песчаное, Богуславка, Шийковка, Купянск Харьковской области, Ямполь и Новоселовка Донецкой Народной Республики (области – ред.).

Потери противника составили более 230 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 30 автомобилей, орудие полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов", – пишут в российском МО РФ.

Отметим, что украинские официальные источники, а также аналитики проекта DeepState не подтвердили данную информацию.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российская субмарина Б-261 "Новороссийск" экстренно всплыла у побережья Бретани якобы из-за технической поломки. Для контроля ситуации Франция направила фрегат ВМС.

В НАТО заявили, что Североатлантический союз контролирует ситуацию на море и готов к защите. "Мы. Наблюдаем. Атлантический океан. Фрегат ВМС Франции осуществляет наблюдение за морскими подходами Альянса, обозначив присутствие российской подлодки, действующей на поверхности у побережья Бретани. НАТО готово защищать наш Альянс... ", – пишет Морское командование НАТО в соцсети Х.



