У Росії закликають бити по Львову та Івано-Франківську, а не по Одесі
commentss НОВИНИ Всі новини

У Росії закликають бити по Львову та Івано-Франківську, а не по Одесі

Пропагандисти Росії переживають, що Одеса не простить РФ у разі окупації

23 грудня 2025, 15:30
Автор:
Недилько Ксения

Російські пропагандисти переживають, що одесити образяться на Росію через обстріли, якщо РФ окупує місто. Вирізку із відео публікує український журналіст Юрій Бутусов.

У Росії закликають бити по Львову та Івано-Франківську, а не по Одесі

"Чому утюжать російську Одесу, а не Львів чи Київ? Я б зосередився на Києві, щоб там було прохолодно. Ось Київ реально заслужив на це. Є ще такі міста, як Львів, Івано-Франківськ, наприклад. Це закінчені міста, треба використовувати їх частіше", — каже російський пропагандист Дмитро Стешин. За його словами, виявляється, що обстріли Одеси російськими терористами, що посилилися, "приводять одеситів у сказ і можуть відвернути від бажання повернення до Росії".

Також путініст Стешин обурюється, чому це російські окупанти не бомблять Львів:

"Але над Львовом якесь благословення, тому що Львів не отримував як слід весь час СВО. І коли прилетіло кілька місяців тому, там було таке дитяче здивування: а нас за що? Може бути, зі Львовом уже давним-давно вирішили, що це відрізаний шмат, є важливіші об'єкти. Любові мешканців Львова нам не добитися ні обстрілами, ні відсутністю обстрілів”.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що сьогодні з ночі Росія масовано атакувала Україну ракетами та "шахедами", застосувавши сотні повітряних цілей, згодом були попадання в житлові будинки, є поранені та загиблі, у тому числі 4-річна дитина в Житомирській області. Атаковано енергетичну систему, по областях введено аварійні відключення світла. Десятки тисяч людей узимку залишилися без електроенергії, води, опалення.

У Міноборони Росії прокоментували цей удар, як завжди наголосивши, що це була "відповідь" на атаки України по російських містах.



