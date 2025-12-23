Сегодня с ночи Россия массированно атаковала Украину ракетами и "шахедами", применив сотни воздушных целей, впоследствии чего были попадания в жилые дома, есть раненые и погибшие, в том числе 4-хлетний ребенок в Житомирской области. Атакована энергетическая система, по областям введены аварийные отключения света. Десятки тысяч людей зимой остались без электроэнергии, воды, отопления.

Россия сделала заявление о массированном ударе по Украине

В Минобороны России прокомментировали данный удар, как всегда отметив, что это был "ответ" на атаки Украины по российским городам.

"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня утром Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" и беспилотными летательными аппаратами дальнего действия по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", – пишут по вражеском министерстве.

Отметим, что по данным Воздушных сил ВСУ, Россия за ночь атаковала Украину 38 ракетами и 635 БПЛА.

Россия нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

ВС РФ атаковали 635 дронами, 400 из которых — "шахеды", 3 аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал", 35 крылатыми ракетами Х-101, Искандер-К, говорится в сообщении.

Уничтожены или подавлены 587 БПЛА, 34 крылатые ракеты Х-101, Искандер-К. Зафиксированы попадания ракет и 39 ударных беспилотников в 21 локации, падение сбитых или обломков — в 8 локациях. Кроме того, три аэробаллистические ракеты не достигли целей (места падения уточняются), добавили в Воздушных силах ВСУ.