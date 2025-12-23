Сьогодні з ночі Росія масовано атакувала Україну ракетами та "шахедами", застосувавши сотні повітряних цілей, у наслідок чого були влучання в житлові будинки, є поранені та загиблі, у тому числі 4-річна дитина на Житомирщині. Атаковано енергетичну систему, по областях введено аварійні відключення світла. Десятки тисяч людей узимку залишилися без електроенергії, води, опалення.

Росія зробила заяву про масований удар по Україні

У Міноборони Росії прокоментували цей удар, як завжди наголосивши, що це була "відповідь" на атаки України по російських містах.

"У відповідь на терористичні атаки України по цивільних об'єктах на території Росії сьогодні вранці Збройними Силами Російської Федерації завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності наземного та повітряного базування, у тому числі аеробалістичними гіперзвуковими ракетами "Кинжал" та безпілотними літальними апаратами дальньої дії на підприємствах військово-промислового комплексу України та об'єктах енергетики, що забезпечують їх роботу. Цілі удару досягнуто. Усі призначені об'єкти вражені", – пишуть у ворожому міністерстві.

Зазначимо, що за даними Повітряних сил ЗСУ, Росія за ніч атакувала Україну 38 ракетами та 635 БПЛА.

Росія завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БПЛА, ракет повітряного та наземного базування, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

ЗС РФ атакували 635 дронами, 400 з яких — "шахеди", 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинжал", 35 крилатих ракет Х-101, Іскандер-К, йдеться в повідомленні.

Знищено або придушено 587 БПЛА, 34 крилаті ракети Х-101, Іскандер-К. Зафіксовано попадання ракет та 39 ударних безпілотників у 21 локації, падіння збитих або уламків – у 8 локаціях. Крім того, три аеробалістичні ракети не досягли цілей (місця падіння уточнюються), додали у Повітряних силах ЗСУ.