Российские пропагандисты переживают, что одесситы обидятся на Россию из-за обстрелов, если РФ оккупирует город. Вырезку из видео публикует украинский журналист Юрий Бутусов.

В России призывают бить по Львову и Ивано-Франковску, а не по Одессе

"Почему утюжат русскую Одессу, а не Львов или Киев? Я бы сосредоточился на Киеве, чтобы там было прохладно. Вот Киев реально заслужил это. Есть еще такие города, как Львов, Ивано-Франковск, например. Это конченные города, надо использовать их почаще", — говорит российский пропагандист Дмитрий Стешин. По его словам, оказывается, что усилившиеся обстрелы Одессы российскими террористами "приводят одесситов в бешенство и могут отвратить от желания возвращения в Россию".

Также путинист Стешин негодует, почему это российские оккупанты не бомбят Львов:

"Но над Львовом какое-то благословение, потому что Львов не получал как следует все время СВО. И когда прилетело несколько месяцев назад, там было такое детское удивление: а нас за что? Может быть, со Львовом уже давным-давно порешали, что это отрезанный ломоть, есть более важные объекты. Любви жителей Львова нам не добиться ни обстрелами, ни отсутствием обстрелов".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сегодня с ночи Россия массированно атаковала Украину ракетами и "шахедами", применив сотни воздушных целей, впоследствии чего были попадания в жилые дома, есть раненые и погибшие, в том числе 4-хлетний ребенок в Житомирской области. Атакована энергетическая система, по областям введены аварийные отключения света. Десятки тысяч людей зимой остались без электроэнергии, воды, отопления.

В Минобороны России прокомментировали данный удар, как всегда отметив, что это был "ответ" на атаки Украины по российским городам.