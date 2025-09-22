У Росії вночі було пекло: масштабна пожежа вразила стратегічний об'єкт

У ніч на 22 вересня українські сили провели атаку на об'єкти енергетичної інфраструктури в Краснодарському краї Росії. За інформацією Telegram-каналу Exilenova+, ударні безпілотники уразили тягову підстанцію "Каневська", яка розташована у станиці Стародерев’янковській. На опублікованих кадрах із місця події видно масштабну пожежу

Фото: з відкритих джерел

У повідомленні наголошується, що Сили оборони України застосували ударні БПЛА, які завдали п’ять влучань по енергетичному об'єкту. Уражена тяговa підстанція є важливим елементом регіональної інфраструктури — вона забезпечує живленням контактну мережу електровозів, а також постачає електроенергію на промислові об’єкти та в житлові будинки.

За даними російських ЗМІ, з посиланням на оперштаб, пожежа виникла внаслідок падіння уламків дронів. На місці інциденту працюють підрозділи оперативних та екстрених служб РФ. Точні масштаби пошкоджень та інформація про можливі жертви офіційно не повідомляються.

Ця атака є частиною ширшої кампанії України зі знищення критичної інфраструктури, яка підтримує військову логістику Росії. Підстанції подібного типу мають стратегічне значення, зокрема для транспортування вантажів залізницею, що використовується для перекидання техніки та особового складу.

Нагадаємо, раніше — у ніч проти 20 вересня — дрони атакували нафтопереробний завод у Саратові, що входить до структури компанії "Роснефть". Там також зафіксовано вибухи та пожежу. Україна послідовно завдає ударів по об'єктах, які прямо або опосередковано підтримують агресивну війну РФ.

