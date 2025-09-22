В России ночью был ад: масштабный пожар поразил стратегический объект

В ночь на 22 сентября украинские силы совершили атаку на объекты энергетической инфраструктуры в Краснодарском крае России. По информации Telegram-канала Exilenova, ударные беспилотники поразили тяговую подстанцию "Каневская", расположенную у станицы Стародеревянковской. На опубликованных кадрах с места происшествия виден масштабный пожар

Фото: из открытых источников

В сообщении отмечается, что Силы обороны Украины применили ударные БПЛА, нанесшие пять попаданий по энергетическому объекту. Пораженная тяговая подстанция является важным элементом региональной инфраструктуры — она обеспечивает питанием контактную сеть электровозов, а также поставляет электроэнергию на промышленные объекты и жилые дома.

По данным российских СМИ, со ссылкой на оперштаб, пожар возник вследствие падения обломков дронов. На месте инцидента работают подразделения оперативных и экстренных служб РФ. Точные масштабы повреждений и информация о возможных жертвах официально не сообщаются.

Эта атака является частью более широкой кампании Украины по уничтожению критической инфраструктуры, поддерживающей военную логистику России. Подстанции подобного типа имеют стратегическое значение, в частности для транспортировки грузов по железной дороге, используемой для опрокидывания техники и личного состава.

Напомним, ранее — в ночь на 20 сентября — дроны атаковали входящий в структуру компании "Роснефть" нефтеперерабатывающий завод в Саратове. Там также зафиксированы взрывы и пожар. Украина последовательно наносит удары по объектам, прямо или косвенно поддерживающим агрессивную войну РФ.

Как уже писали "Комментарии", во временно оккупированном Мариуполе началось стремительное разрушение новостроек жилого комплекса "Невский", построенных Россией в 2023 году наспех для пропагандистских целей. Об этом сообщил журналист Денис Казанский.