logo

BTC/USD

112720

ETH/USD

4197.77

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.42

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В России ночью был ад: масштабный пожар поразил стратегический объект
commentss НОВОСТИ Все новости

В России ночью был ад: масштабный пожар поразил стратегический объект

Украинские силы обороны атаковали ударными дронами тяговую подстанцию "Каневская" у станицы Стародеревянковской Краснодарского края.

22 сентября 2025, 11:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

В ночь на 22 сентября украинские силы совершили атаку на объекты энергетической инфраструктуры в Краснодарском крае России. По информации Telegram-канала Exilenova, ударные беспилотники поразили тяговую подстанцию "Каневская", расположенную у станицы Стародеревянковской. На опубликованных кадрах с места происшествия виден масштабный пожар

В России ночью был ад: масштабный пожар поразил стратегический объект

Фото: из открытых источников

В сообщении отмечается, что Силы обороны Украины применили ударные БПЛА, нанесшие пять попаданий по энергетическому объекту. Пораженная тяговая подстанция является важным элементом региональной инфраструктуры — она обеспечивает питанием контактную сеть электровозов, а также поставляет электроэнергию на промышленные объекты и жилые дома.

По данным российских СМИ, со ссылкой на оперштаб, пожар возник вследствие падения обломков дронов. На месте инцидента работают подразделения оперативных и экстренных служб РФ. Точные масштабы повреждений и информация о возможных жертвах официально не сообщаются.

Эта атака является частью более широкой кампании Украины по уничтожению критической инфраструктуры, поддерживающей военную логистику России. Подстанции подобного типа имеют стратегическое значение, в частности для транспортировки грузов по железной дороге, используемой для опрокидывания техники и личного состава.

Напомним, ранее — в ночь на 20 сентября — дроны атаковали входящий в структуру компании "Роснефть" нефтеперерабатывающий завод в Саратове. Там также зафиксированы взрывы и пожар. Украина последовательно наносит удары по объектам, прямо или косвенно поддерживающим агрессивную войну РФ.

Как уже писали "Комментарии", во временно оккупированном Мариуполе началось стремительное разрушение новостроек жилого комплекса "Невский", построенных Россией в 2023 году наспех для пропагандистских целей. Об этом сообщил журналист Денис Казанский.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости