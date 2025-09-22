logo_ukra

Кремль жорстко підставив жителів Маріуполя: стало відомо про страшні проблеми фанатів "русского мира"
Кремль жорстко підставив жителів Маріуполя: стало відомо про страшні проблеми фанатів "русского мира"

Так звані "зразкові" будинки, якими хизувався Кремль, почали руйнуватися вже після нетривалої експлуатації.

22 вересня 2025, 10:45
Автор:
avatar

Клименко Елена

У тимчасово окупованому Маріуполі почалося стрімке руйнування новобудов житлового комплексу "Невський", зведених Росією у 2023 році поспіхом для пропагандистських цілей. Про це повідомив журналіст Денис Казанський.

Кремль жорстко підставив жителів Маріуполя: стало відомо про страшні проблеми фанатів "русского мира"

Фото: з відкритих джерел

На фасадах вже видно, як відпадає утеплювач разом з облицюванням, що свідчить про низьку якість будівництва. Ці будинки, які Кремль ще донедавна використовував як приклад "успішного відновлення", виявилися непридатними до експлуатації навіть у короткостроковій перспективі.

Саме ці квартали два роки тому особисто інспектував російський диктатор Володимир Путін, заявляючи, що житло не поступається "хорошим районам Москви". Але реальність доводить зворотне — поспішність і зневага до стандартів привели до передчасного занепаду.

Крім того, окупаційна влада спотворила інфраструктуру — футбольне поле в Маріуполі перетворене на об’єкт пропаганди.

За останніми супутниковими знімками Google Maps, у місті фіксуються масштабні руйнування. Також критично обміліло Старокримське водосховище, що несе загрозу не лише водопостачанню, а й місцевій екосистемі.

Паралельно з цим Росія змінила підходи до бойових дій: тепер дрони системно вражають не лише військові цілі, а й транспорт та цивільну інфраструктуру. Раніше такі атаки були епізодичними, а тепер стали частиною постійної тактики.

Як вже писали "Коментарі", напередодні відкриття Генеральної Асамблеї ООН Росія здійснила масований обстріл території України, що, на думку президента Володимира Зеленського, потребує негайної реакції світу — зокрема, посилення санкцій проти держави-агресора. 



