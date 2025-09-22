Во временно оккупированном Мариуполе началось стремительное разрушение новостроек жилого комплекса "Невский", построенных Россией в 2023 году наспех для пропагандистских целей. Об этом сообщил журналист Денис Казанский.

Фото: из открытых источников

На фасадах уже видно, как отпадает утеплитель вместе с облицовкой, что свидетельствует о низком качестве строительства. Эти дома, которые Кремль еще недавно использовал в качестве примера "успешного восстановления", оказались непригодными к эксплуатации даже в краткосрочной перспективе.

Именно эти кварталы два года назад лично инспектировал российский диктатор Владимир Путин, заявляя, что жилье не уступает хорошим районам Москвы. Но реальность доказывает обратное — поспешность и пренебрежение стандартами привели к преждевременному упадку.

Кроме того, оккупационные власти исказили инфраструктуру — футбольное поле в Мариуполе превращено в объект пропаганды.

По последним спутниковым снимкам Google Maps, в городе фиксируются масштабные разрушения. Также критически отмелело Старокрымское водохранилище, что несет угрозу не только водоснабжению, но и местной экосистеме.

Параллельно с этим Россия изменила подходы к боевым действиям: теперь дроны системно поражают не только военные цели, но и транспорт и гражданскую инфраструктуру. Ранее подобные атаки были эпизодическими, а теперь стали частью постоянной тактики.

Как уже писали "Комментарии", накануне открытия Генеральной Ассамблеи ООН Россия осуществила массированный обстрел территории Украины, что, по мнению президента Владимира Зеленского, нуждается в немедленной реакции мира — в частности, ужесточении санкций против государства-агрессора.