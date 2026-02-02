У Росії відкрито бажають солдатам не повертатися з війни

Мешканка Красноселькупського району ЯНАО Калина Амалия, багатодітна мати та дружина військовослужбовця ЗС РФ Фёдора Карсавина, заявила про серйозні погрози на адресу її чоловіка та родини після конфлікту в місцевому культурно-спортивному комплексі "Ямалец".

Армія рф у війні проти України

За словами жінки, інцидент стався під час відвідування закладу разом із дітьми. Вона стверджує, що співробітник комплексу Вадим Халилов поводився неадекватно й агресивно щодо неї та неповнолітніх. Після цього її чоловік, який перебуває на виконанні бойових завдань, намагався з’ясувати обставини конфлікту та написав Халилову.

У відповідь, як розповідає Амалия, її чоловік почав отримувати голосові повідомлення з нецензурними образами, прямими погрозами вбивством та побиттям. У повідомленнях також звучали побажання, щоб військовослужбовець загинув на війні й ніколи не повернувся додому. Автор погроз відкрито заявляв, що йому байдуже, що Карсавин перебуває на "СВО", і називав службу "заробітком за гроші".

Жінка зазначає, що сприймає ці заяви як реальну загрозу життю та безпеці сім’ї. Вона зверталася до поліції та місцевих органів влади, однак, за її словами, жодних дієвих заходів вжито не було, а ситуація залишилася без належної реакції.

Історія викликала резонанс через показовий цинізм: навіть участь у війні не захищає російських військових та їхні родини від погроз, ненависті та повної байдужості з боку державних інституцій.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Росії черговий приклад того, як за слова правди карають кримінальним переслідуванням. Депутата Самарської обласної думи Григорія Єремеєва звинуватять у "дискредитації російської армії" після його публічного виступу з критикою війни проти України.