В России открыто желают солдатам не возвращаться с войны

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Жительница Красноселькупского района ЯНАО Калина Амалия, многодетная мать и супруга военнослужащего ВС РФ Фёдора Карсавина, заявила о серьезных угрозах в адрес ее мужа и семьи после конфликта в местном культурно-спортивном комплексе "Ямалец".
Армия рф на войне против Украины
По словам женщины, инцидент произошел во время посещения заведения вместе с детьми. Она утверждает, что сотрудник комплекса Вадим Халилов вел себя неадекватно и агрессивно по отношению к ней и несовершеннолетним. После этого муж, находящийся на выполнении боевых задач, пытался выяснить обстоятельства конфликта и написал Халилову.
В ответ, как рассказывает Амалия, ее муж начал получать голосовые сообщения с нецензурными оскорблениями, прямыми угрозами убийством и избиениями. В сообщениях также звучало пожелание, чтобы военнослужащий погиб на войне и никогда не вернулся домой. Автор угроз открыто заявлял, что ему безразлично, что Карсавин находится на "СВО", и называл службу "заработком за деньги".
Женщина отмечает, что воспринимает эти заявления реальной угрозой жизни и безопасности семьи. Она обращалась в полицию и местные органы власти, однако, по ее словам, никаких действенных мер принято не было, а ситуация осталась без должной реакции.
История вызвала резонанс из-за показательного цинизма: даже участие в войне не защищает российских военных и их семьи от угроз, ненависти и полного безразличия со стороны государственных институтов.