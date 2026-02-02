Російський депутат приголомшив світ: назвав «СВО» програною

У Росії черговий приклад того, як за слова правди карають кримінальним переслідуванням. Депутата Самарської обласної думи Григорія Єремеєва звинуватять у "дискредитації російської армії" після його публічного виступу з критикою війни проти України.

Єрмєєв про «сво» в Росії

Під час засідання регіонального парламенту Єремеєв прямо заявив, що так звана "СВО" є провалом. Він наголосив, що відповідальність за війну мають нести не лише військові, а й політичне керівництво країни — насамперед Володимир Путін і депутати, які роками беззастережно підтримували всі його рішення.

Політик також зазначив, що російська влада загнала себе в пастку: Путін не може зупинити війну або піти у відставку, адже в жодній країні світу не шанують головнокомандувачів, які програють затяжні війни. За словами Єремеєва, страх увійти в історію як президент, що програв чотирирічну війну, і є однією з причин її продовження.

Промова викликала різку реакцію системи. Замість політичної дискусії проти депутата відкрили справу за статтею про "дискредитацію армії" — стандартний інструмент репресій, який російська влада застосовує до будь-яких проявів антивоєнної позиції.

Сам Єремеєв став одним із небагатьох російських політиків, хто наважився публічно назвати війну провалом і вголос заговорити про відповідальність верхівки. Тепер за це йому загрожує судове переслідування.

