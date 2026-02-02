logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.97

EUR/UAH

50.91

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Російський депутат приголомшив світ: назвав «СВО» програною
commentss НОВИНИ Всі новини

Російський депутат приголомшив світ: назвав «СВО» програною

69-річного депутата Самарської облдуми Григорія Єремеєва судитимуть за «дискредитацію армії» після того, як він публічно назвав війну провалом і поклав відповідальність на Володимира Путіна та депутатський корпус

2 лютого 2026, 00:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У Росії черговий приклад того, як за слова правди карають кримінальним переслідуванням. Депутата Самарської обласної думи Григорія Єремеєва звинуватять у "дискредитації російської армії" після його публічного виступу з критикою війни проти України.

Російський депутат приголомшив світ: назвав «СВО» програною

Єрмєєв про «сво» в Росії

Під час засідання регіонального парламенту Єремеєв прямо заявив, що так звана "СВО" є провалом. Він наголосив, що відповідальність за війну мають нести не лише військові, а й політичне керівництво країни — насамперед Володимир Путін і депутати, які роками беззастережно підтримували всі його рішення.

Політик також зазначив, що російська влада загнала себе в пастку: Путін не може зупинити війну або піти у відставку, адже в жодній країні світу не шанують головнокомандувачів, які програють затяжні війни. За словами Єремеєва, страх увійти в історію як президент, що програв чотирирічну війну, і є однією з причин її продовження.

Промова викликала різку реакцію системи. Замість політичної дискусії проти депутата відкрили справу за статтею про "дискредитацію армії" — стандартний інструмент репресій, який російська влада застосовує до будь-яких проявів антивоєнної позиції.

Сам Єремеєв став одним із небагатьох російських політиків, хто наважився публічно назвати війну провалом і вголос заговорити про відповідальність верхівки. Тепер за це йому загрожує судове переслідування.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що міністр оборони ФРН Борис Пісторіус виступив із жорсткою та емоційною промовою, в якій закликав німецьке суспільство припинити самообман і усвідомити реальність безпекових загроз. Пояснюючи, чому Німеччина змушена різко збільшувати витрати на оборону, він використав різке народне висловлювання, яке приписують богослову Мартіну Лютеру: мовляв, із пригніченим настроєм демократію не захистиш.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/currenttime
Теги:

Новини

Всі новини