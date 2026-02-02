Российский депутат ошеломил мир: назвал СВО проигранной

В России очередной пример того, как за слова правды наказываются уголовным преследованием. Депутата Самарской областной думы Григория Еремеева обвинят в дискредитации российской армии после его публичного выступления с критикой войны против Украины.

Ермеев про «сво» в России

Во время заседания регионального парламента Еремеев прямо заявил, что так называемая СВО является провалом. Он подчеркнул, что ответственность за войну должны нести не только военные, но и политическое руководство страны — в первую очередь Владимир Путин и депутаты, годами безоговорочно поддерживавшие все его решения.

Политик также отметил, что российские власти загнали себя в ловушку: Путин не может остановить войну или уйти в отставку, ведь ни в одной стране мира не уважают главнокомандующих, проигрывающих затяжные войны. По словам Еремеева, страх войти в историю как проигравший четырехлетнюю войну президент и является одной из причин ее продолжения.

Речь вызвала резкую реакцию системы. Вместо политической дискуссии против депутата открыли дело по статье о "дискредитации армии" — стандартном инструменте репрессий, применяемом российскими властями к любым проявлениям антивоенной позиции.

Сам Еремеев стал одним из немногих российских политиков, отважившихся публично назвать войну провалом и вслух заговорить об ответственности верхушки. Теперь за это ему грозит судебное преследование.

