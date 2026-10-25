У Росії уже паніка: наказ Кремля шокував багатьох

Рубрики
МЕНЮ
Сергій Кречмаровський
Кремль боїться знову проводити відкриту мобілізацію, як це було у 2022 році. Зараз діють прихованими методами, однак вони вже не спрацьовують.
Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"
Військовий ЗСУ Кирило Сазонов зазначив, що в Росії зменшується кількість бажаючих йти на війну. За його словами, коли заговорили про велику мобілізацію, росіяни готуються тікати, ховатися, чинити опір, але, наголосив, йти вмирати в Україну вони категорично не хочуть.
Військовий пояснив, що гроші беруть, де можуть, продають алмази, оголошують приватизацію великих об’єктів, адже грошей немає. При цьому зазначив, грошей на контракти не шкодують.
Зазначає, що виплати значно зросли, збільшилася з 31 до 56 і кількість регіонів, де практикують подібні винагороди.
За його словами, в деяких областях відверто спробували виконати план вербування за рахунок силових методів. Облави пройшли в Пензенській, Ростовській, Амурській, Новосибірській областях, у Приморському і Хабаровському краю.
Військовий підкреслив, що і Росія, і Україна готуються до жорсткого продовження війни, до ескалації.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому Маск розлютився через Starlink в Україні.
https://society.comments.ua/ua/news/warrussia/mask-rozlyutivsya-cherez-starlink-v-ukraini-scho-mozhe-statisya-z-frontom-819357.html
https://www.youtube.com/watch?v=zbDJ0snTBBI&t=309s