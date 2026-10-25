У Росії уже паніка: наказ Кремля шокував багатьох

Кремль боїться знову проводити відкриту мобілізацію, як це було у 2022 році. Зараз діють прихованими методами, однак вони вже не спрацьовують.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Військовий ЗСУ Кирило Сазонов зазначив, що в Росії зменшується кількість бажаючих йти на війну. За його словами, коли заговорили про велику мобілізацію, росіяни готуються тікати, ховатися, чинити опір, але, наголосив, йти вмирати в Україну вони категорично не хочуть.

"Зараз, коли запахло мобілізацією вже великою і втрати вже не приховати, росіяни дуже панікують. І тому пішли спроби за будь-яку ціну вербувати на контракти будь-кого, щоб забезпечити кількість", — зазначив Сазонов.

Військовий пояснив, що гроші беруть, де можуть, продають алмази, оголошують приватизацію великих об’єктів, адже грошей немає. При цьому зазначив, грошей на контракти не шкодують.

"Регіони отримали завдання за будь-яку ціну знаходити (контрактників, — ред.) або підуть самі, або буде мобілізація. Завдання за будь-яку ціну уникнути мобілізації. Отримують купу грошей порівняно з минулим роком. У всякому разі, обіцяють", — розповів військовий.

Зазначає, що виплати значно зросли, збільшилася з 31 до 56 і кількість регіонів, де практикують подібні винагороди.

"Я думаю, що вербування все одно не спрацює. Вона вже не працює і доведеться їм проводити мобілізацію. Від цього не втекти", — зазначив Сазонов.

За його словами, в деяких областях відверто спробували виконати план вербування за рахунок силових методів. Облави пройшли в Пензенській, Ростовській, Амурській, Новосибірській областях, у Приморському і Хабаровському краю.

Військовий підкреслив, що і Росія, і Україна готуються до жорсткого продовження війни, до ескалації.

"Бо й Росія хоче закрити питання якнайшвидше до лютого хоча б і вийти на переговори з сильною позицією. І ми, відповідно, маємо на це реагувати, відбити у них будь-яке полювання воювати. Ось, власне, на цих двох процесах все зараз і будується", — підсумував Сазонов.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому Маск розлютився через Starlink в Україні.

https://society.comments.ua/ua/news/warrussia/mask-rozlyutivsya-cherez-starlink-v-ukraini-scho-mozhe-statisya-z-frontom-819357.html

https://www.youtube.com/watch?v=zbDJ0snTBBI&t=309s



