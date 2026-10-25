Маск розлютився через Starlink в Україні: що може статися з фронтом

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Сергій Кречмаровський
Швидкість Starlink в Україні відновили до попередніх значень. Однак власник компанії SpaceX американський мільярдер Ілон Маск висловив невдоволення тим, як використовують Starlink в Україні.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
Він наголосив, що використання Starlink, цивільної комерційної служби, для наступальних ударів безпілотниками з метою вбивства людей ніколи не було дозволено, і не повинно бути дозволено. Зазначив, що Starshield, інша система, контролюється урядом США. Що вони вирішать робити, залежить від них, зазначив Маск.
За його словами, Starlink залишається критично важливим для оборони України, оскільки це єдина система, яку не можна глушити або підривати, принаймні поки що.
За словами Маска, SpaceX зробила для захисту України більше, ніж будь-яка приватна компанія на Землі.
Нагадаємо: портал “Коментарі”, писав, що військові ЗСУ знайшли вразливість російського ППО.