Маск розлютився через Starlink в Україні: що може статися з фронтом

Швидкість Starlink в Україні відновили до попередніх значень. Однак власник компанії SpaceX американський мільярдер Ілон Маск висловив невдоволення тим, як використовують Starlink в Україні.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Він наголосив, що використання Starlink, цивільної комерційної служби, для наступальних ударів безпілотниками з метою вбивства людей ніколи не було дозволено, і не повинно бути дозволено. Зазначив, що Starshield, інша система, контролюється урядом США. Що вони вирішать робити, залежить від них, зазначив Маск.

“Українські військові порушили умови надання послуг Starlink і використовували його для наступальних ударів безпілотниками з метою вбивства людей. Цю лазівку було закрито минулого тижня”, — пояснив мільярдер.

За його словами, Starlink залишається критично важливим для оборони України, оскільки це єдина система, яку не можна глушити або підривати, принаймні поки що.

“Якби Starlink було вимкнено, українська лінія фронту негайно розвалилася б. Це НЕ погроза, це просто констатація факту. Starlink також відіграв вирішальну роль у запобіганні захопленню України Росією на початку війни, оскільки всі інші засоби зв'язку були знищені або глушені Росією”, — зауважив мільярдер.

За словами Маска, SpaceX зробила для захисту України більше, ніж будь-яка приватна компанія на Землі.

“При цьому, я не маю нічого, крім ПОВНОЇ ЗНЕВАГИ до злих підпалювачів війни, які сигналізують про чесноти, прагнуть нескінченної різанини та не пропонують жодного реалістичного вирішення конфлікту. Горіть у пеклі”, — підсумував він.

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