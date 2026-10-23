На Москву полетять сотні дронів: яку вразливість ППО знайшли ЗСУ

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Україна може активніше проводити повітряні атаки дронами Московський напрямок.
Москва. Фото портал "Коментарі"
Військовий експерт Роман Світан розповів, що ЗСУ знайшли вражливість російського ППО.
За його словами, росіяни стали такими собі заручниками плану відбиття атак дронів. Експерт зазначив, що у РФ є певний алгоритм зі знищення українських безпілотників.
За словами експерта, росіяни не будуть розпорошуватися, відкриваючи напрям на Москву, адже якщо вони це зроблять, то за дронами-обманками підуть більш “важкі” засоби ураження. Приміром, розповів Світан, дрони з 50 чи 75 кг вибухівки.
Серед головних цілей Світан назвав також об’єкти нафтопереробної галузі.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Москві не працюватимуть аеропорти. Про це попередив москвичів журналіст Дмитро Гордон. Він порадив користуватися іншим транспортом або їхати в інші регіони, якщо там є аеропорти.