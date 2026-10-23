На Москву полетять сотні дронів: яку вразливість ППО знайшли ЗСУ

Україна може активніше проводити повітряні атаки дронами Московський напрямок.

Москва. Фото портал "Коментарі"

Військовий експерт Роман Світан розповів, що ЗСУ знайшли вражливість російського ППО.

"Думаю, найближчим часом цей загальний напрямок на Москву опрацьовуватиметься й надалі. Тобто під прикриттям дронів-обманок зв'язуватиметься московське ППО. Вони переважно перше, на що вони реагують, на те, що летить на Москву. А вже там на Серпухов, на Дубну, там ще кудись – це вже в другу чергу”, — зазначив він.

За його словами, росіяни стали такими собі заручниками плану відбиття атак дронів. Експерт зазначив, що у РФ є певний алгоритм зі знищення українських безпілотників.

"Я так розумію, наші командири змалювали цей план, відбудували контрплани, так звані, і користуються цією вразливістю росіян", — зазначив Світан.

За словами експерта, росіяни не будуть розпорошуватися, відкриваючи напрям на Москву, адже якщо вони це зроблять, то за дронами-обманками підуть більш “важкі” засоби ураження. Приміром, розповів Світан, дрони з 50 чи 75 кг вибухівки.

"Вибухівка, яка не просто подряпає вікна на висотках московських, може серйозні проблеми принести. Тому цим будемо користуватися і далі. Тому найближчим часом московський напрямок буде однією з основних", — зауважив експерт.

Серед головних цілей Світан назвав також об’єкти нафтопереробної галузі.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Москві не працюватимуть аеропорти. Про це попередив москвичів журналіст Дмитро Гордон. Він порадив користуватися іншим транспортом або їхати в інші регіони, якщо там є аеропорти.



