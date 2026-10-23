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На Москву полетять сотні дронів: яку вразливість ППО знайшли ЗСУ

Експерт Світан розповів про можливе посилення ударів по Москві

23 жовтня 2026, 20:18
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Кречмаровская Наталия

Україна може активніше проводити повітряні атаки дронами Московський напрямок.

На Москву полетять сотні дронів: яку вразливість ППО знайшли ЗСУ

Москва. Фото портал "Коментарі"

Військовий експерт Роман Світан розповів, що ЗСУ знайшли вражливість російського ППО. 

"Думаю, найближчим часом цей загальний напрямок на Москву опрацьовуватиметься й надалі. Тобто під прикриттям дронів-обманок зв'язуватиметься московське ППО. Вони переважно перше, на що вони реагують, на те, що летить на Москву. А вже там на Серпухов, на Дубну, там ще кудись – це вже в другу чергу”, — зазначив він.

За його словами, росіяни стали такими собі заручниками плану відбиття атак дронів. Експерт зазначив, що у РФ є певний алгоритм зі знищення українських безпілотників. 

"Я так розумію, наші командири змалювали цей план, відбудували контрплани, так звані, і користуються цією вразливістю росіян", — зазначив Світан.

За словами експерта, росіяни не будуть розпорошуватися, відкриваючи напрям на Москву, адже якщо вони це зроблять, то за дронами-обманками підуть більш “важкі” засоби ураження. Приміром, розповів Світан, дрони з 50 чи 75 кг вибухівки.

"Вибухівка, яка не просто подряпає вікна на висотках московських, може серйозні проблеми принести. Тому цим будемо користуватися і далі. Тому найближчим часом московський напрямок буде однією з основних", — зауважив експерт.

Серед головних цілей Світан назвав також об’єкти нафтопереробної галузі. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Москві не працюватимуть аеропорти. Про це попередив москвичів журналіст Дмитро Гордон. Він порадив користуватися іншим транспортом або їхати в інші регіони, якщо там є аеропорти.




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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=JE3udWEkx7o
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