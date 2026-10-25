Маск разозлился из-за Starlink в Украине: что может произойти с фронтом

Скорость Starlink в Украине восстановили предыдущие значения. Однако владелец компании SpaceX американский миллиардер Илон Маск выразил недовольство тем, как используют Starlink в Украине.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Он отметил, что использование Starlink, гражданской коммерческой службы, для наступательных ударов беспилотниками с целью убийства людей никогда не было разрешено и не должно быть разрешено. Starshield, другая система, контролируется правительством США. Что они решат делать, зависит от них, отметил Маск.

"Украинские военные нарушили условия предоставления услуг Starlink и использовали его для наступательных ударов беспилотниками с целью убийства людей. Эта лазейка была закрыта на прошлой неделе", — пояснил миллиардер.

По его словам, Starlink остается критически важным для обороны Украины, поскольку это единственная система, которую нельзя глушить или взрывать, по крайней мере, пока.

"Если бы Starlink было выключено, украинская линия фронта немедленно развалилась бы. Это не угроза, это просто констатация факта. Starlink также сыграл решающую роль в предотвращении захвата Украины Россией в начале войны, поскольку все другие средства связи были уничтожены или глушены Россией", — отметил миллиардер.

По словам Маска, SpaceX сделала для защиты Украины больше, чем любая частная компания на Земле.

"При этом, у меня нет ничего, кроме ПОЛНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА к злым поджигателям войны, которые сигнализируют о добродетелях, стремятся к бесконечной резне и не предлагают никакого реалистичного разрешения конфликта. Горите в аду", — подытожил он.

Напомним: портал "Комментарии", писал, что военные ВСУ нашли уязвимость российского ПВО.