Маск разозлился из-за Starlink в Украине: что может произойти с фронтом

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Сергій Кречмаровський
Скорость Starlink в Украине восстановили предыдущие значения. Однако владелец компании SpaceX американский миллиардер Илон Маск выразил недовольство тем, как используют Starlink в Украине.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Он отметил, что использование Starlink, гражданской коммерческой службы, для наступательных ударов беспилотниками с целью убийства людей никогда не было разрешено и не должно быть разрешено. Starshield, другая система, контролируется правительством США. Что они решат делать, зависит от них, отметил Маск.
По его словам, Starlink остается критически важным для обороны Украины, поскольку это единственная система, которую нельзя глушить или взрывать, по крайней мере, пока.
По словам Маска, SpaceX сделала для защиты Украины больше, чем любая частная компания на Земле.
Напомним: портал "Комментарии", писал, что военные ВСУ нашли уязвимость российского ПВО.