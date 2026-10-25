В России уже паника: приказ Кремля шокировал многих

Кремль боится снова проводить открытую мобилизацию, как это было в 2022 году. Сейчас действуют скрытыми методами, но они уже не срабатывают.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Военный ВСУ Кирилл Сазонов отметил, что в России уменьшается количество желающих идти на войну. По его словам, когда заговорили о большой мобилизации, россияне готовятся бежать, прятаться, сопротивляться, но, подчеркнул, идти умирать в Украине они категорически не хотят.

"Сейчас, когда запахло мобилизацией уже большой и потери уже не скрыть, россияне очень паникуют. И поэтому последовали попытки любой ценой вербовать на контракты любого, чтобы обеспечить количество", — отметил Сазонов.

Военный объяснил, что деньги берут, где могут, продают алмазы, объявляют о приватизации крупных объектов, ведь денег нет. При этом отметил, что денег на контракты не жалеют.

"Регионы получили задачу любой ценой находить (контрактников, — ред.) либо пойдут сами, либо будет мобилизация. Задачи любой ценой избежать мобилизации. Получают кучу денег по сравнению с прошлым годом. Во всяком случае, обещают", — рассказал военный.

Отмечает, что выплаты значительно возросли, увеличилось с 31 до 56 и количество регионов, где практикуют подобные вознаграждения.

"Я думаю, что вербовка все равно не сработает. Она уже не работает и придется им проводить мобилизацию. От этого не уйти", — отметил Сазонов.

По его словам, в некоторых областях откровенно попытались выполнить план вербовки за счет силовых методов. Облавы прошли в Пензенской, Ростовской, Амурской, Новосибирской областях, в Приморском и Хабаровском краях.

Военный подчеркнул, что и Россия, и Украина готовятся к жесткому продолжению войны, к эскалации.

"Ведь и Россия хочет закрыть вопрос как можно быстрее до февраля хотя бы и выйти на переговоры с сильной позицией. И мы, соответственно, должны на это реагировать, отразить у них любую охоту воевать. Вот, собственно, на этих двух процессах все сейчас и строится", — подытожил Сазонов.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему Маск разозлился из-за Starlink в Украине.