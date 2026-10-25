В России уже паника: приказ Кремля шокировал многих

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Сергій Кречмаровський
Кремль боится снова проводить открытую мобилизацию, как это было в 2022 году. Сейчас действуют скрытыми методами, но они уже не срабатывают.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Военный ВСУ Кирилл Сазонов отметил, что в России уменьшается количество желающих идти на войну. По его словам, когда заговорили о большой мобилизации, россияне готовятся бежать, прятаться, сопротивляться, но, подчеркнул, идти умирать в Украине они категорически не хотят.
Военный объяснил, что деньги берут, где могут, продают алмазы, объявляют о приватизации крупных объектов, ведь денег нет. При этом отметил, что денег на контракты не жалеют.
Отмечает, что выплаты значительно возросли, увеличилось с 31 до 56 и количество регионов, где практикуют подобные вознаграждения.
По его словам, в некоторых областях откровенно попытались выполнить план вербовки за счет силовых методов. Облавы прошли в Пензенской, Ростовской, Амурской, Новосибирской областях, в Приморском и Хабаровском краях.
Военный подчеркнул, что и Россия, и Украина готовятся к жесткому продолжению войны, к эскалации.
Напомним: портал "Комментарии" писал, почему Маск разозлился из-за Starlink в Украине.