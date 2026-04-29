У Росії стався вибух у будинку військових генералів: є загиблі

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
У Хабаровському краї зафіксовано вибух у житловому будинку на території військового гарнізону в селі Князе-Волконське-1.
Вибух в будинку військових в рф
Про інцидент повідомило опозиційне російське видання Astra.
За попередньою інформацією, вибуховий пристрій був закладений у поштовій скриньці будинку. У цьому будинку проживає генерал-майор Азатбек Омурбеков, однак у момент вибуху він перебував в іншому під’їзді.
Також у будівлі мешкають інші високопоставлені військові.
За даними джерел, унаслідок вибуху загинув підполковник Кузьменко, який обіймав посаду командира батальйону навчального зв’язку, а також є поранені серед російських офіцерів.
Омурбеков раніше очолював 64-ту окрему мотострілецьку бригаду, яка брала участь в окупації Бучі. Після цих подій він отримав звання “Героя Росії”, а також потрапив під міжнародні санкції.
Офіційного підтвердження всіх обставин інциденту з боку російської влади наразі немає.