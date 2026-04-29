У Росії стався вибух у будинку військових генералів: є загиблі

У Хабаровському краї зафіксовано вибух у житловому будинку на території військового гарнізону в селі Князе-Волконське-1.

Вибух в будинку військових в рф

Про інцидент повідомило опозиційне російське видання Astra.

За попередньою інформацією, вибуховий пристрій був закладений у поштовій скриньці будинку. У цьому будинку проживає генерал-майор Азатбек Омурбеков, однак у момент вибуху він перебував в іншому під’їзді.

Також у будівлі мешкають інші високопоставлені військові.

За даними джерел, унаслідок вибуху загинув підполковник Кузьменко, який обіймав посаду командира батальйону навчального зв’язку, а також є поранені серед російських офіцерів.

Омурбеков раніше очолював 64-ту окрему мотострілецьку бригаду, яка брала участь в окупації Бучі. Після цих подій він отримав звання “Героя Росії”, а також потрапив під міжнародні санкції.

Офіційного підтвердження всіх обставин інциденту з боку російської влади наразі немає.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Туапсе триває складна ситуація після пожежі на місцевому нафтопереробному заводі, яка, за повідомленнями, не припиняється вже майже два тижні.

Місцеві жителі у соцмережах повідомляють про масштабні проблеми з інфраструктурою — частина міста залишилася без води, електроенергії та газу. Також повідомляється про скасування занять у школах і проведення евакуації в окремих районах. Люди скаржаться, що евакуаційні заходи охопили лише прилеглі до підприємства території, тоді як перебої з комунальними послугами зачепили значно більшу частину міста. Окремо жителі звертають увагу на відсутність належних укриттів під час повітряних тривог і змушені використовувати підвали житлових будинків.

