В России произошел взрыв в доме военных генералов: есть погибшие

В Хабаровском крае зафиксирован взрыв в жилом доме на территории военного гарнизона в селе Князе-Волконское-1.

Об инциденте сообщило оппозиционное российское издание Astra.

По предварительной информации, взрывное устройство было заложено в почтовом ящике дома. В этом доме проживает генерал-майор Азатбек Омурбеков, однако на момент взрыва он находился в другом подъезде.

Также в здании проживают другие высокопоставленные военные.

По данным источников, в результате взрыва погиб подполковник Кузьменко, занимавший должность командира батальона учебной связи, а также раненые среди российских офицеров.

Омурбеков ранее возглавлял 64-ю отдельную мотострелковую бригаду, участвовавшую в оккупации Бучи. После этих событий он получил звание Героя России, а также попал под международные санкции.

Официального подтверждения всех обстоятельств инцидента со стороны российских властей пока нет.

