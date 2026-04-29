В России произошел взрыв в доме военных генералов: есть погибшие
В России произошел взрыв в доме военных генералов: есть погибшие

В Хабаровском крае РФ произошел взрыв в доме военных, где проживает генерал, причастный к событиям в Буче

29 апреля 2026, 21:51
Ткачова Марія

В Хабаровском крае зафиксирован взрыв в жилом доме на территории военного гарнизона в селе Князе-Волконское-1.

Взрыв в доме военных в России

Об инциденте сообщило оппозиционное российское издание Astra.

По предварительной информации, взрывное устройство было заложено в почтовом ящике дома. В этом доме проживает генерал-майор Азатбек Омурбеков, однако на момент взрыва он находился в другом подъезде.

Также в здании проживают другие высокопоставленные военные.

По данным источников, в результате взрыва погиб подполковник Кузьменко, занимавший должность командира батальона учебной связи, а также раненые среди российских офицеров.

Омурбеков ранее возглавлял 64-ю отдельную мотострелковую бригаду, участвовавшую в оккупации Бучи. После этих событий он получил звание Героя России, а также попал под международные санкции.

Официального подтверждения всех обстоятельств инцидента со стороны российских властей пока нет.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Туапсе продолжается сложная ситуация после пожара на местном нефтеперерабатывающем заводе, который, по сообщениям, не прекращается уже почти две недели.
Местные жители в соцсетях сообщают о масштабных проблемах с инфраструктурой — часть города осталась без воды, электроэнергии и газа. Также сообщается об отмене занятий в школах и проведении эвакуации в отдельных районах. Люди жалуются, что эвакуационные мероприятия охватили только прилегающие к предприятию территории, в то время как перебои с коммунальными услугами затронули значительно большую часть города. Отдельно жители обращают внимание на отсутствие надлежащих укрытий во время воздушных тревог и вынуждены использовать подвалы жилых домов.



Источник: https://t.me/znua_live/247359
