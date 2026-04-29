В России произошел взрыв в доме военных генералов: есть погибшие

Ткачова Марія
В Хабаровском крае зафиксирован взрыв в жилом доме на территории военного гарнизона в селе Князе-Волконское-1.
Взрыв в доме военных в России
Об инциденте сообщило оппозиционное российское издание Astra.
По предварительной информации, взрывное устройство было заложено в почтовом ящике дома. В этом доме проживает генерал-майор Азатбек Омурбеков, однако на момент взрыва он находился в другом подъезде.
Также в здании проживают другие высокопоставленные военные.
По данным источников, в результате взрыва погиб подполковник Кузьменко, занимавший должность командира батальона учебной связи, а также раненые среди российских офицеров.
Омурбеков ранее возглавлял 64-ю отдельную мотострелковую бригаду, участвовавшую в оккупации Бучи. После этих событий он получил звание Героя России, а также попал под международные санкции.
Официального подтверждения всех обстоятельств инцидента со стороны российских властей пока нет.