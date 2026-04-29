Туапсе задихається: росіяни кричать про відсутність допомоги

Ткачова Марія
У Туапсе триває складна ситуація після пожежі на місцевому нафтопереробному заводі, яка, за повідомленнями, не припиняється вже майже два тижні.
Росіяни про катастрофу в Туапсе
Місцеві жителі у соцмережах повідомляють про масштабні проблеми з інфраструктурою — частина міста залишилася без води, електроенергії та газу. Також повідомляється про скасування занять у школах і проведення евакуації в окремих районах.
Люди скаржаться, що евакуаційні заходи охопили лише прилеглі до підприємства території, тоді як перебої з комунальними послугами зачепили значно більшу частину міста.
Окремо жителі звертають увагу на відсутність належних укриттів під час повітряних тривог і змушені використовувати підвали житлових будинків.
Також повідомляється про погіршення самопочуття у людей через дим та забруднення повітря. Влада рекомендує носити маски та обмежити перебування на вулиці.
За словами мешканців, атаки на об’єкт повторюються, а засоби протиповітряної оборони не забезпечують повного захисту.
Раніше Володимир Путін заявив, що ситуація перебуває під контролем і серйозних загроз немає, однак у соцмережах місцеві жителі висловлюють протилежну думку та критикують дії влади.