logo_ukra

BTC/USD

75434

ETH/USD

2235.27

USD/UAH

44.08

EUR/UAH

51.58

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Туапсе задихається: росіяни кричать про відсутність допомоги
commentss НОВИНИ Всі новини

Туапсе задихається: росіяни кричать про відсутність допомоги

У Туапсе жителі скаржаться на відсутність допомоги та погіршення умов життя через тривалу пожежу на нафтопереробному заводі

29 квітня 2026, 21:33
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У Туапсе триває складна ситуація після пожежі на місцевому нафтопереробному заводі, яка, за повідомленнями, не припиняється вже майже два тижні.

Росіяни про катастрофу в Туапсе

Місцеві жителі у соцмережах повідомляють про масштабні проблеми з інфраструктурою — частина міста залишилася без води, електроенергії та газу. Також повідомляється про скасування занять у школах і проведення евакуації в окремих районах.

Люди скаржаться, що евакуаційні заходи охопили лише прилеглі до підприємства території, тоді як перебої з комунальними послугами зачепили значно більшу частину міста.

Окремо жителі звертають увагу на відсутність належних укриттів під час повітряних тривог і змушені використовувати підвали житлових будинків.

Також повідомляється про погіршення самопочуття у людей через дим та забруднення повітря. Влада рекомендує носити маски та обмежити перебування на вулиці.

За словами мешканців, атаки на об’єкт повторюються, а засоби протиповітряної оборони не забезпечують повного захисту.

Раніше Володимир Путін заявив, що ситуація перебуває під контролем і серйозних загроз немає, однак у соцмережах місцеві жителі висловлюють протилежну думку та критикують дії влади.

Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.forbes.ru/society/560069-cast-zitelej-tuapse-ostalas-bez-vody-iz-za-pozara-na-npz
Теги:

Новини

Всі новини