Война с Россией Туапсе задыхается: россияне кричат об отсутствии помощи
Туапсе задыхается: россияне кричат об отсутствии помощи

В Туапсе жители жалуются на отсутствие помощи и ухудшение условий жизни из-за продолжительного пожара на нефтеперерабатывающем заводе

29 апреля 2026, 21:33
Ткачова Марія

В Туапсе идет сложная ситуация после пожара на местном нефтеперерабатывающем заводе, который, по сообщениям, не прекращается уже почти две недели.

Туапсе задыхается: россияне кричат об отсутствии помощи

Россияне о катастрофе в Туапсе

Местные жители в соцсетях сообщают о масштабных проблемах с инфраструктурой — часть города осталась без воды, электроэнергии и газа. Также сообщается об отмене занятий в школах и проведении эвакуации в отдельных районах.

Люди жалуются, что эвакуационные мероприятия охватили только прилегающие к предприятию территории, в то время как перебои с коммунальными услугами затронули значительно большую часть города.

Отдельно жители обращают внимание на отсутствие надлежащих укрытий во время воздушных тревог и вынуждены использовать подвалы жилых домов.

Также сообщается об ухудшении самочувствия у людей из-за дыма и загрязнения воздуха. Власти рекомендуют носить маски и ограничить пребывание на улице.

По словам жителей, атаки на объект повторяются, а средства противовоздушной обороны не обеспечивают полную защиту.

Ранее Владимир Путин заявил, что ситуация находится под контролем и серьезных угроз нет, однако в соцсетях местные жители выражают противоположное мнение и критикуют действия властей.

Источник: https://www.forbes.ru/society/560069-cast-zitelej-tuapse-ostalas-bez-vody-iz-za-pozara-na-npz
