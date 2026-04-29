Туапсе задыхается: россияне кричат об отсутствии помощи

Ткачова Марія
В Туапсе идет сложная ситуация после пожара на местном нефтеперерабатывающем заводе, который, по сообщениям, не прекращается уже почти две недели.
Россияне о катастрофе в Туапсе
Местные жители в соцсетях сообщают о масштабных проблемах с инфраструктурой — часть города осталась без воды, электроэнергии и газа. Также сообщается об отмене занятий в школах и проведении эвакуации в отдельных районах.
Люди жалуются, что эвакуационные мероприятия охватили только прилегающие к предприятию территории, в то время как перебои с коммунальными услугами затронули значительно большую часть города.
Отдельно жители обращают внимание на отсутствие надлежащих укрытий во время воздушных тревог и вынуждены использовать подвалы жилых домов.
Также сообщается об ухудшении самочувствия у людей из-за дыма и загрязнения воздуха. Власти рекомендуют носить маски и ограничить пребывание на улице.
По словам жителей, атаки на объект повторяются, а средства противовоздушной обороны не обеспечивают полную защиту.
Ранее Владимир Путин заявил, что ситуация находится под контролем и серьезных угроз нет, однако в соцсетях местные жители выражают противоположное мнение и критикуют действия властей.