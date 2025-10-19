У Росії розпочалася медична ізоляція

Розв’язана Кремлем війна проти України призвела до ще однієї довгострокової кризи — ізоляції російських пацієнтів від сучасних фармацевтичних розробок. Як свідчать дані галузевих звітів, після початку повномасштабного вторгнення більшість провідних світових фармкомпаній повністю згорнули участь у клінічних випробуваннях на території РФ.

Росія відрізана від сучасних фармацевтичних розробок

Ще у 2021 році в Росії проводилося понад 370 міжнародних досліджень, де пацієнти отримували доступ до інноваційних препаратів для лікування ВІЛ, онкозахворювань, гепатиту, серцево-судинних і генетичних хвороб. Станом на 2024 рік їх залишилося лише 18 — тобто у 20 разів менше, ніж до війни.

Росія втратила “вікно в інновації”



Хоча медикаменти формально не входять до санкційних списків, вивести новий препарат на російський ринок без локальних випробувань неможливо. Кремль не визнає результати досліджень, проведених за кордоном без участі російських лікарів і пацієнтів. Це фактично відрізало країну від міжнародного наукового процесу.



До 2022 року така участь давала росіянам шанс отримувати нові ліки на 3–4 роки раніше, ніж вони з’являлися у відкритому продажі. Тепер цей шлях закрито, а пацієнти з тяжкими хворобами залишаються без доступу до сучасних методів лікування.



Історія повторюється



Експерти нагадують, що подібна затримка вже траплялася. Так, революційний препарат софосбувір, який виліковує гепатит C зі стовідсотковою ефективністю, у США був схвалений ще у 2013 році, але в Росії став доступним лише через чотири роки — у 2017-му.



Тепер ситуація ще гірша: через ізоляцію російської медицини та згортання міжнародної співпраці нові ліки можуть не доходити до російських пацієнтів десятиліттями.



Наслідки для системи охорони здоров’я



Російські клініки, які раніше брали участь у глобальних дослідженнях, втрачають фінансування, технології, обмін досвідом і можливість навчати персонал за міжнародними стандартами. Це поступово відкидає країну на десятиліття назад у розвитку медичної науки та фармакології.



За словами експертів, агресивна політика Кремля перетворила Росію на “фармізолят” — державу, відрізану від світової медицини. І ціна цього рішення — не лише економічна, а й людська: тисячі пацієнтів залишилися без шансів на життя, яке могли б врятувати сучасні препарати.



