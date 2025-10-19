logo_ukra

Військові обурені черговою мобілізацією ТЦК: хто отримав повістку
commentss НОВИНИ Всі новини

Військові обурені черговою мобілізацією ТЦК: хто отримав повістку

Військовий «Осман»: Тернопільське ТЦК мобілізувало унікального спеціаліста, який власноруч виготовляє хірургічні інструменти для шпиталів

19 жовтня 2025, 14:00
Автор:
Ткачова Марія

Боєць ЗСУ Станіслав Бунятов із позивним "Осман" повідомив про ситуацію, що викликала хвилю обурення у медичній спільноті. Тернопільський територіальний центр комплектування мобілізував Павла Магометовича Акієва — висококваліфікованого фахівця, який є одним із небагатьох в Україні виробників складних хірургічних інструментів.

Військові обурені черговою мобілізацією ТЦК: хто отримав повістку

Скандальна мобілізація в Тернополі

Акієв працює на підприємстві, яке єдине в Україні створює:

• лінійні та дискові дерматоми — прилади, що допомагають лікарям рятувати пацієнтів з опіками;

• осцилюючі пили — необхідні під час ампутацій, коли потрібна швидкість і точність;

• канульовані дрилі — застосовуються ортопедами для встановлення апаратів Ілізарова та операцій на кістках;

• перфоратори — використовуються під час лікування важких опіків для перфорації шкіри.

Ці інструменти регулярно постачаються до військових шпиталів і провідних цивільних лікарень, зокрема до дитячої лікарні "Охматдит".

Попри стратегічну важливість його праці, фахівця затримали представники ТЦК. За словами Османа, військово-лікарську комісію він пройшов за лічені хвилини, без детальної перевірки стану здоров’я чи розгляду його професійної ролі для оборонного сектору.

"Броні, як завжди, у таких людей немає, зате є у працівників McDonald’s", — обурюється військовий.


Історія викликала широку дискусію про неефективність системи бронювання критичних спеціалістів, які забезпечують роботу медичних і оборонних підприємств. У той час, коли країна гостро потребує високоточного обладнання для рятування поранених, подібні рішення ТЦК лише послаблюють тил і демотивують фахівців, які працюють на перемогу.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що російська влада почала масово скорочувати фінансові виплати для тих, хто підписує контракт із Міноборони РФ. Як повідомляють "Важные истории", у низці регіонів суми зменшилися без будь-яких офіційних оголошень, а щедрі бонуси за відправку на війну тепер подаються лише як тимчасові "акції" з обмеженим строком дії.




Джерело: https://t.me/stanislav_osman/9788
