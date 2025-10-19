Військові обурені черговою мобілізацією ТЦК: хто отримав повістку

Рубрики
Боєць ЗСУ Станіслав Бунятов із позивним "Осман" повідомив про ситуацію, що викликала хвилю обурення у медичній спільноті. Тернопільський територіальний центр комплектування мобілізував Павла Магометовича Акієва — висококваліфікованого фахівця, який є одним із небагатьох в Україні виробників складних хірургічних інструментів.
Скандальна мобілізація в Тернополі
Акієв працює на підприємстві, яке єдине в Україні створює:
• лінійні та дискові дерматоми — прилади, що допомагають лікарям рятувати пацієнтів з опіками;
• осцилюючі пили — необхідні під час ампутацій, коли потрібна швидкість і точність;
• канульовані дрилі — застосовуються ортопедами для встановлення апаратів Ілізарова та операцій на кістках;
• перфоратори — використовуються під час лікування важких опіків для перфорації шкіри.
Ці інструменти регулярно постачаються до військових шпиталів і провідних цивільних лікарень, зокрема до дитячої лікарні "Охматдит".
Попри стратегічну важливість його праці, фахівця затримали представники ТЦК. За словами Османа, військово-лікарську комісію він пройшов за лічені хвилини, без детальної перевірки стану здоров’я чи розгляду його професійної ролі для оборонного сектору.
"Броні, як завжди, у таких людей немає, зате є у працівників McDonald’s", — обурюється військовий.
Історія викликала широку дискусію про неефективність системи бронювання критичних спеціалістів, які забезпечують роботу медичних і оборонних підприємств. У той час, коли країна гостро потребує високоточного обладнання для рятування поранених, подібні рішення ТЦК лише послаблюють тил і демотивують фахівців, які працюють на перемогу.