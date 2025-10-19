Военные возмущены очередной мобилизацией ТЦК: кто получил повестку

Боец ВСУ Станислав Бунятов с позывным "Осман" сообщил о ситуации, вызвавшей волну возмущения в медицинском сообществе. Тернопольский территориальный центр комплектования мобилизовал Павла Магометовича Акиева — высококвалифицированного специалиста, являющегося одним из немногих в Украине производителей сложных хирургических инструментов.

Скандальная мобилизация в Тернополе

Акиев работает на предприятии, которое единственное в Украине создает:

• линейные и дисковые дерматомы – приборы, помогающие врачам спасать пациентов с ожогами;

• осциллирующие пилы — необходимые во время ампутаций, когда требуется скорость и точность;

• каннулированные дрели – применяются ортопедами для установки аппаратов Илизарова и операций на костях;

• перфораторы – используются при лечении тяжелых ожогов для перфорации кожи.

Эти инструменты регулярно поставляются в военные госпиталы и ведущие гражданские больницы, в частности в детскую больницу "Охматдет".



Несмотря на стратегическую значимость его труда, специалиста задержали представители ТЦК. По словам Османа, военно-врачебную комиссию он прошел в считанные минуты, без детальной проверки состояния здоровья или рассмотрения его профессиональной роли для оборонного сектора.

"Брони, как всегда, у таких людей нет, зато есть у работников McDonald's", — возмущается военный.





История вызвала широкую дискуссию о неэффективности системы бронирования критических специалистов, обеспечивающих работу медицинских и оборонных предприятий. В то время, когда страна остро нуждается в высокоточном оборудовании для спасения раненых, подобные решения ТЦК лишь ослабляют тыл и демотивируют работающих на победу специалистов.

