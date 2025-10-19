Російська влада почала масово скорочувати фінансові виплати для тих, хто підписує контракт із Міноборони РФ. Як повідомляють "Важные истории", у низці регіонів суми зменшилися без будь-яких офіційних оголошень, а щедрі бонуси за відправку на війну тепер подаються лише як тимчасові "акції" з обмеженим строком дії.

Солдатів рф урізали у виплатах

За даними російського видання "Коммерсантъ", одноразова виплата контрактнику складається з трьох частин — федеральної, регіональної та, в деяких випадках, муніципальної. Федеральна складова залишається незмінною — 400 тисяч рублів (приблизно $5 тисяч), тоді як регіональні премії почали різко скорочувати.

Масові зниження у регіонах



Як зазначають журналісти, на початку 2025 року деякі області пропонували рекордні суми за підписання контракту — від 2 до 3,5 млн рублів. Тепер ці виплати впали у декілька разів:

• Самарська область — з 3,6 млн до 400 тис. рублів;

• Ямало-Ненецький округ — з 3,1 млн до 1,9 млн;

• Татарстан — з 2,7 млн до 400 тис.;

• Марій Ел — з 2,6 млн до 400 тис.;

• Нижегородська область — з 2,6 млн до 1,1 млн;

• Чувашія — з 2,1 млн до 400 тис.;

• Ульяновська область — з 2,1 млн до 500 тис.;

• Башкортостан — з 1,2 млн до 600 тис. рублів.

Таким чином, у деяких регіонах виплати скоротилися у дев’ять разів. Уряд офіційно не пояснює причини, але експерти пов’язують це з нестачею коштів у місцевих бюджетах.

Регіони-винятки



Водночас окремі суб’єкти федерації, навпаки, продовжують збільшувати стимули для нових контрактників. Так, Тюменська область підняла розмір виплати з 1,6 млн до 3 млн рублів, намагаючись привабити більше охочих воювати.



Причини скорочення



Російський політичний аналітик Дмитро Солонников у коментарі "Коммерсанту" визнав, що головна причина — гострий дефіцит коштів: "Грошей немає, і регіональні бюджети більше не можуть виконувати обіцянки, які давали раніше".



Інші експерти додають, що дефіцит торкнувся не лише місцевих бюджетів, а й федерального, оскільки значна частина ресурсів іде на фінансування війни проти України. Тож урізання виплат стало вимушеним кроком, щоб уникнути розвалу фінансової системи в регіонах.



Контраст між “багатими” та “бідними” регіонами



Аналітики відзначають різку нерівність між регіонами: ті, що мають стабільні прибутки від нафти й газу, продовжують підвищувати виплати, тоді як більшість областей, залежних від дотацій, вимушено їх скорочують.



Фактично це свідчить про виснаження російської економіки та зниження здатності держави утримувати мотивацію для мобілізації. Військова кампанія, яка потребує дедалі більше ресурсів, уже б’є по самих регіонах, що раніше спокушали молодь мільйонними "контрактами".



Скорочення виплат демонструє: навіть фінансова “морква” Кремля поступово зникає, і мотивація йти на фронт стає дедалі менш привабливою — особливо на тлі високих втрат і невизначених перспектив повернення.



Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Польща активно посилює оборонну готовність на тлі зростання загрози з боку Росії. Як повідомляє The Telegraph, тисячі цивільних мешканців країни добровільно проходять навчання зі стрільби, виживання та базової військової підготовки. Це явище набуло масового характеру — дедалі більше поляків прагнуть опанувати навички, які можуть стати вирішальними у разі ескалації чи нападу РФ.



