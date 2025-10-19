logo_ukra

Головна Новини Суспільство події Як Польща готується до війни з Росією
commentss НОВИНИ Всі новини

Як Польща готується до війни з Росією

У Польщі готуються до можливої війни: цивільні проходять військові курси, держава збільшує оборонні витрати

19 жовтня 2025, 12:06
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Польща активно посилює оборонну готовність на тлі зростання загрози з боку Росії. Як повідомляє The Telegraph, тисячі цивільних мешканців країни добровільно проходять навчання зі стрільби, виживання та базової військової підготовки. Це явище набуло масового характеру — дедалі більше поляків прагнуть опанувати навички, які можуть стати вирішальними у разі ескалації чи нападу РФ.

Як Польща готується до війни з Росією

Можлива війна між Польщею та Росією

За даними видання, такі курси організовують як державні, так і громадські структури. Людей навчають орієнтуванню на місцевості, поводженню зі зброєю, тактичним діям і медичній допомозі. Заняття відбуваються на військових полігонах і в спеціальних тренувальних центрах, а попит на них перевищує очікування організаторів.

Польща, яка межує з Україною і вважається потенційною ціллю Кремля у випадку прямої агресії проти країн НАТО, розглядає підготовку цивільного населення як ключовий елемент національної безпеки.

Водночас уряд країни анонсував масштабне збільшення оборонного бюджету — у 2025 році витрати на сектор оборони сягнуть 4,5% ВВП, що стане одним із найвищих показників у Європі. Це значно перевищує мінімальний стандарт НАТО у 2% і демонструє, наскільки серйозно Варшава ставиться до потенційної загрози.

У межах нової стратегії польська влада планує розширити програми базової військової підготовки для цивільних і вдосконалити систему територіальної оборони. Також посилюється співпраця з країнами Альянсу — зокрема, у сфері спільних навчань, розміщення військової техніки та підготовки резервістів.

Аналітики зазначають, що підхід Польщі нагадує модель “всеохоплюючої оборони”, коли кожен громадянин знає, як діяти в кризовій ситуації. Такі ініціативи не лише підвищують обороноздатність, а й формують у суспільстві дух єдності та готовності до захисту своєї країни.

Польща, яка стала ключовим тилом для України у війні з Росією, дедалі відвертіше заявляє: безпека Європи починається на її східному кордоні.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що за даними Business Insider, дешеві безпілотні "перехоплювачі" — автономні або напівавтономні БПЛА типу "удар на знищення" — перетворюються на один з найефективніших і найшвидше масштабованих інструментів захисту від масованих атак ворога. Про це в коментарі виданню заявив адмірал П’єр Вандьє, голова об’єднаних сил Альянсу з питань трансформації.




Джерело: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/10/18/polish-civilians-arm-themselves-to-resist-russian-invasion/
