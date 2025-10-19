Як Польща готується до війни з Росією

Польща активно посилює оборонну готовність на тлі зростання загрози з боку Росії. Як повідомляє The Telegraph, тисячі цивільних мешканців країни добровільно проходять навчання зі стрільби, виживання та базової військової підготовки. Це явище набуло масового характеру — дедалі більше поляків прагнуть опанувати навички, які можуть стати вирішальними у разі ескалації чи нападу РФ.

Можлива війна між Польщею та Росією

За даними видання, такі курси організовують як державні, так і громадські структури. Людей навчають орієнтуванню на місцевості, поводженню зі зброєю, тактичним діям і медичній допомозі. Заняття відбуваються на військових полігонах і в спеціальних тренувальних центрах, а попит на них перевищує очікування організаторів.

Польща, яка межує з Україною і вважається потенційною ціллю Кремля у випадку прямої агресії проти країн НАТО, розглядає підготовку цивільного населення як ключовий елемент національної безпеки.

Водночас уряд країни анонсував масштабне збільшення оборонного бюджету — у 2025 році витрати на сектор оборони сягнуть 4,5% ВВП, що стане одним із найвищих показників у Європі. Це значно перевищує мінімальний стандарт НАТО у 2% і демонструє, наскільки серйозно Варшава ставиться до потенційної загрози.

У межах нової стратегії польська влада планує розширити програми базової військової підготовки для цивільних і вдосконалити систему територіальної оборони. Також посилюється співпраця з країнами Альянсу — зокрема, у сфері спільних навчань, розміщення військової техніки та підготовки резервістів.

Аналітики зазначають, що підхід Польщі нагадує модель “всеохоплюючої оборони”, коли кожен громадянин знає, як діяти в кризовій ситуації. Такі ініціативи не лише підвищують обороноздатність, а й формують у суспільстві дух єдності та готовності до захисту своєї країни.

Польща, яка стала ключовим тилом для України у війні з Росією, дедалі відвертіше заявляє: безпека Європи починається на її східному кордоні.

