Как Польша готовится к войне с Россией

Польша активно усиливает оборонительную готовность на фоне роста угрозы со стороны России. Как сообщает The Telegraph, тысячи гражданских жителей страны добровольно проходят учения по стрельбе, выживанию и базовой военной подготовке. Это явление приобрело массовый характер — все большее число поляков стремятся овладеть навыками, которые могут стать решающими в случае эскалации или нападения РФ.

Возможна война между Польшей и Россией

По данным издания, такие курсы организуются как государственными, так и общественными структурами. Людей учат ориентированию на местности, обращению с оружием, тактическим действиям и медицинской помощи. Занятия проходят на военных полигонах и в специальных тренировочных центрах, а спрос на них превышает ожидания организаторов.

Польша, граничащая с Украиной и считающаяся потенциальной целью Кремля в случае прямой агрессии против стран НАТО, рассматривает подготовку гражданского населения как ключевой элемент национальной безопасности.

В то же время правительство страны анонсировало масштабное увеличение оборонного бюджета — в 2025 году расходы на сектор обороны составят 4,5% ВВП, что станет одним из самых высоких показателей в Европе. Это значительно превышает минимальный стандарт НАТО в 2% и демонстрирует, как серьезно Варшава относится к потенциальной угрозе.

В рамках новой стратегии польские власти планируют расширить программы базовой военной подготовки для гражданских и усовершенствовать систему территориальной обороны. Также усиливается сотрудничество со странами Альянса, в частности, в области совместных учений, размещения военной техники и подготовки резервистов.

Аналитики отмечают, что подход Польши напоминает модель всеохватывающей обороны, когда каждый гражданин знает, как действовать в кризисной ситуации. Такие инициативы не только повышают обороноспособность, но и формируют в обществе дух единства и готовности к защите своей страны.

Польша, которая стала ключевым тылом для Украины в войне с Россией, все более откровенно заявляет: безопасность Европы начинается на ее восточной границе.

