За даними Business Insider, дешеві безпілотні "перехоплювачі" — автономні або напівавтономні БПЛА типу "удар на знищення" — перетворюються на один з найефективніших і найшвидше масштабованих інструментів захисту від масованих атак ворога. Про це в коментарі виданню заявив адмірал П’єр Вандьє, голова об’єднаних сил Альянсу з питань трансформації.

Дрони-перехоплювачі

Що таке дрони-перехоплювачі і чому вони працюють



Перехоплювачі — це відносно прості і недорогі апарати, призначені не для довготривалих розвідзавдань, а для одномоментного ураження ворожих безпілотників або іншої малої цілі: вони наближаються й уражають мету безпосередньо або підриваються поруч із нею. На відміну від дорогих систем ППО, їх можна швидко виготовляти великими серіями і використовувати як "кількісну" відповідь на масовані атакі.



Переваги такі: низька ціна одиниці, швидкість серійного виробництва, простота в експлуатації, можливість масованого застосування одночасно з іншими засобами оборони. Саме це дає перевагу у випадках, коли ворог запускає сотні легких дронів одночасно — класична проблема для традиційних ППО, де кожна ракета чи перехоплювач коштує набагато дорожче, ніж ціль.



Який ефект показали на практиці



За словами адмірала Вандьє, під час одного з нещодавніх масованих нападів українські перехоплювачі збили понад 150 ворожих безпілотників. Це демонструє: навіть прості апарати, якщо їх використовувати масово й за правильною тактикою, суттєво знижують ефективність атак супротивника та рятують інфраструктуру і людські життя.



Масштабування виробництва: амбіції і виклики



Україна поставила амбітну мету — налагодити виробництво до 1 000 таких перехоплювачів щодня. Якщо вдасться наблизитися до цієї цифри, логіка оборони суттєво зміниться: національні та регіональні потреби в ефективних засобах захисту від масованих дрон-нападів можна буде закривати оперативно, а також формувати поставки партнерам і союзникам.



Однак масштабування до тисяч одиниць на добу — завдання не лише інженерне, але й організаційне. Потрібні:

• стабільні ланцюги постачання електроніки та двигунів;

• стандартизовані виробничі лінії та контроль якості;

• логістика на зберігання і розподіл;

• навчання операторів і тактичні сценарії застосування;

• інтеграція перехоплювачів у загальну систему ППО та перехоплення — щоб вони не заважали роботі радарів і високоточної зброї.

Чому дешеві рішення — не про "поступку якості"



Є хибна думка, що дешеве — значить "недостатньо". Насправді архітектура сучасної війни дозволяє отримати високу боєздатність за рахунок правильно розробленої тактики й маси дешевих засобів. Перехоплювачі виконують саме ту роль, де вартість і кількість важливіші за ультрасучасні характеристики одиниці: вони відбирають і витрачають ворожі ресурси, знижують тиск на дорогі системи ППО і створюють мультиплікаційний ефект захисту.



Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що на тимчасово окупованому півострові помер колишній український політик і багаторічний комуністичний діяч Леонід Грач. Про його смерть повідомили російські ЗМІ з посиланням на так звану "владу Криму", передає проєкт "Крим. Реалії".



