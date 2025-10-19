Что за дроны, сбивающие сотни целей за раз

По данным Business Insider, дешевые беспилотные "перехватчики" — автономные или полуавтономные БПЛА типа "удар на уничтожение" — превращаются в один из самых эффективных и быстро масштабируемых инструментов защиты от массированных атак врага. Об этом в комментарии изданию заявил адмирал Пьер Вандье, глава объединенных сил Альянса по трансформации.

Дроны-перехватчики

Что такое дроны-перехватчики и почему они работают



Перехватчики — это относительно простые и недорогие аппараты, предназначенные не для длительных разведзаданий, а для сиюминутного поражения враждебных беспилотников или другой малой цели: они приближаются и поражают цель непосредственно или подрываются рядом с ней. В отличие от дорогих систем ПВО, их можно быстро производить большими сериями и использовать как "количественный" ответ на массированные атаки.



Преимущества таковы: низкая цена единицы, быстрота серийного производства, простота в эксплуатации, возможность массированного применения одновременно с другими средствами обороны. Именно это дает преимущество в случаях, когда враг запускает сотни легких дронов одновременно — классическая проблема для традиционных ПВО, где каждая ракета или перехватчик стоит гораздо дороже цели.



Какой эффект показали на практике



По словам адмирала Вандье, во время одного из недавних массированных нападений украинские перехватчики сбили более 150 вражеских беспилотников. Это демонстрирует: даже простые аппараты, если их использовать массово и правильной тактикой, существенно снижают эффективность атак противника и спасают инфраструктуру и человеческие жизни.



Масштабирование производства: амбиции и вызовы



Украина поставила амбициозную цель – наладить производство до 1000 таких перехватчиков ежедневно. Если удастся приблизиться к этой цифре, логика обороны существенно изменится: национальные и региональные потребности в эффективных средствах защиты от массированных дрон-атаки можно будет закрывать оперативно, а также формировать поставки партнерам и союзникам.



Однако масштабирование до тысяч единиц в сутки — задача не только инженерная, но и организационная. Требуются:

• стабильные цепи поставок электроники и двигателей;

• стандартизированные производственные линии и контроль качества;

• логистика на хранение и распределение;

• обучение операторов и тактические сценарии применения;

• интеграция перехватчиков в общую систему ПВО и перехват — чтобы они не мешали работе радаров и высокоточного оружия.

Почему дешевые решения — не о "уступке качества"



Есть заблуждение, что дешевое — значит "недостаточно". На самом деле, архитектура современной войны позволяет получить высокую боеспособность за счет правильно разработанной тактики и массы дешевых средств. Перехватчики выполняют именно ту роль, где стоимость и количество важнее ультрасовременных характеристик единицы: они отбирают и тратят вражеские ресурсы, снижают давление на дорогостоящие системы ПВО и создают мультипликационный эффект защиты.



